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雲林本土確診+38！　斗六居酒屋繼續燒...縣府16:00直播說明

▲雲林疫情直破30例，縣府下午16時於線上疫情說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林疫情直破30例，縣府下午16時於線上疫情說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣確診數今（21）日直線上升至38例，據了解，傳播鏈仍以斗六居酒屋為大宗，相關確診數約10人，另有5例為家庭群聚染疫，有2例則是昨日縣長直播中預告的警員確診，其餘皆為活動史及接觸外縣市確診者等因，雲林縣政府因配合民防演習，延至下午4點召開直播記者會。

雲林縣長張麗善今早出席文觀處記者會時表示，「現在要清零已不可能，請大家防疫不鬆懈，並且完整接種3劑疫苗，穩固生活防疫作為，才是最佳解方。」

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雲林縣防疫救護狀態也是壓力緊繃，目前仍由消防局負責派遣專責救護車，接送就醫採檢、收治隔離或集中檢疫，包括六合、斗南、虎尾、二崙、北港、北五等6分隊的專責隊伍，每分隊1至2台專責救護車出勤，但最近篩檢量大，出勤量已超越一般急救護量能2倍。

縣府基層人員表示，縣內的防疫計程車才4至5部，隨著確診數愈來愈多，出勤時間增加，已排擠到各方既有量能，尤其防疫救護明顯壓縮到一般急救救護，盼中央調整防疫配套流程，才不會做防疫白工。也透露「中央防疫處置政策不改變，即使與地方召開再多的會議也沒用」，形同浪費地方政府做疫調的時間」。

►聽Podcast #我在案發現場

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