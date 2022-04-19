　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林+8！周歲男嬰確診...孕婦待產也驗出陽性　36處足跡曝光

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲19日雲林新增8名確診個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣今（17）日新增8例本土個案，其中案36703為1名滿周歲的男嬰，到外縣市參加抓周活動確診，CT值僅13.2；案37879為30多歲孕婦，無症狀，到醫院生產PCR採撿陽性確診。另外，8名個案足跡包括旦沅海釣場、品香日式居酒屋、斗六受天宮等處。

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案36703、案37879確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案36700為60多歲女性，4/17因同住親友確診（案34694）匡列居家隔離，PCR陽性確診，CT值15.3，4/13、16曾於11:30-17:30到旦沅海釣場、4/14的中午12:00-14:30在櫻日本料理用餐。

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案36700確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案36701為40多歲男性，因外縣市朋友確診（案35135），4/16自行快篩陽性，4/17做PCR採檢確診，CT值17.2，4/12的下午18:30-21:30在品香日式居酒屋用餐。

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案36701確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案37091為20多歲女性，CT值12.2，職場同事確診被匡列，4/18二採陰轉陽確診，足跡多在職場。

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案37091確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案37559與案37560皆為案34502接觸者，4/18檢測PCR確診，4/16下午18:00-21:00前往海村澎湖活海鮮餐廳、4/17下午17:00前往斗六受天宮、晚上19:00-23:30在大斗六鵝肉張用餐。

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案37559、案37560確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案37878為30多歲女性，4/18有頭痛及喉嚨不適等症狀，使用家用快篩結果陽性，自行前往醫院採檢PCR陽性確診，曾在4/15的18:30-21:00前往品香日式居酒屋，4/17下午14:30-14:55前往北斗肉圓生用餐、15:35-16:00在莊敬市場。

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案37878確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►開窗看見龜山島！蘭陽烏石港海景酒店住宿券5999元

ET快訊
快訊／粿粿老公確診！　她剛宣布懷孕PCR出爐
快訊／男嬰抓周染疫　龍鳳胎女嬰也確診
快訊／基隆+148！42足跡曝　廟口、麥味登、康是美
抓周男嬰確診...孕婦待產也染疫　36處足跡曝光
快訊／南投+4首現阿妹歌迷染疫　2女這2天衝小巨蛋
快訊／朱學恒兒確診！　通知單曝光
快訊／高雄+63！　6大張足跡曝光
國內最年幼死亡案例　羅一鈞：父親最先發病　如何染疫難釐清
新北14警聚餐有確診　所長下封口令：不要說一起吃飯唱歌
叫外送被刁難　陳時中：將心比心「別逼確診者跑出來拿餐」
確診在家等領藥　藥師公會公布「兩大管道」
快訊／新竹縣+20！阿妹演唱會+3　52足跡曝光
快訊／本土+1626「分佈21縣市」　只剩一地方無病例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林+8！周歲男嬰確診...孕婦待產也驗出陽性　36處足跡曝光

新北大道慘淪廢土場！砂石車後斗卡榫鬆脫　駕駛最高吞4.8萬罰單

海山分局文聖所1警確診　所長下封口令：不要說一起吃飯唱歌

疑生蛋惹禍...吃涮涮鍋引敗血症　「加護病房住4天」男獲賠18萬

談貸款竟爆殺機！亂刀猛砍「補捅穿肺」奪命　狠男一動作遭重判

60坪透天騙到手秒棄重病母！他爽玩越南搞失聯　不孝子下場慘了

恐怖鄰居突砍人！8刀全朝要命部位深及脊椎　幻聽男下場出爐

砂石車台64追撞9車！他夾困2hrs魂斷匝道　奪命駕駛下場出爐

國1北上工程車撞客運　駕駛受困救出送醫…33乘客嚇壞了！

跪拜性愛大神遭淫辱！癡情女傳訊「沒射有效嗎」　月老神棍慘了

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

雲林+8！周歲男嬰確診...孕婦待產也驗出陽性　36處足跡曝光

新北大道慘淪廢土場！砂石車後斗卡榫鬆脫　駕駛最高吞4.8萬罰單

海山分局文聖所1警確診　所長下封口令：不要說一起吃飯唱歌

疑生蛋惹禍...吃涮涮鍋引敗血症　「加護病房住4天」男獲賠18萬

談貸款竟爆殺機！亂刀猛砍「補捅穿肺」奪命　狠男一動作遭重判

60坪透天騙到手秒棄重病母！他爽玩越南搞失聯　不孝子下場慘了

恐怖鄰居突砍人！8刀全朝要命部位深及脊椎　幻聽男下場出爐

砂石車台64追撞9車！他夾困2hrs魂斷匝道　奪命駕駛下場出爐

國1北上工程車撞客運　駕駛受困救出送醫…33乘客嚇壞了！

跪拜性愛大神遭淫辱！癡情女傳訊「沒射有效嗎」　月老神棍慘了

快訊／粿粿老公驚傳確診！公司證實隔離中　她剛宣布懷孕PCR結果出爐

裕民簽訂國內海運業首筆永續連結貸款　今年迎11艘新船搶市

整張辦公桌「跪地傾斜」物品全灑出　媽看著兇手傻眼：我養到牛？

基輔郊區小鎮發現269具屍體！搶挖數百個新墳墓　衝擊空拍照曝光

快訊／雲林周歲男嬰染疫！龍鳳胎女嬰陰轉陽也確診

快訊／高雄漢來宴會廳爆3確診　某團體辦年會急匡200人採檢

竹市 3.6億擴建光武國中、 建功高中國中部全新校舍

粉紅心型起司太Q！最新「愛心比薩」限量開賣了　爽吃4種澎湃海味

工研院VLSI國際研討會登場　剖析半導體關鍵技術

港星妻自願當社區團長…幫居民團購還捐物資！　開直播遭酸作秀

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

社會熱門新聞

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

快訊／北市驚傳擄人凌虐！　少年在擎天崗遭14人持棍圍毆

3人擠後座酒促女夾中間　又摸又舔2阿兵哥起訴

快訊／北市貨車追撞雙載騎士1死1傷　20歲女噴飛不治

14歲少女強擄情人討分手費　撂14人押擎天崗圍毆凌虐

他扮女騙2男「關燈上床」13次　處男受害

即／北市殯儀館廁所驚見男屍

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

9車遭擊落驚險逃劫　闖禍聯結車找到了

跪拜性愛大神遭淫辱　癡情女傳訊「沒射有效嗎」

冷凍貨車高速追撞　情侶下班雙載20歲女友慘死

丁小芹假釋爆特權　桃園女監回應了

誘81蘿莉拍裸照　準台大研究生服刑...至少關15年

獨／北市「非常賤的官」入獄畫面曝

更多熱門

相關新聞

基隆42足跡曝　國民運動中心、廟口、康是美入列

基隆42足跡曝　國民運動中心、廟口、康是美入列

中央疫情指揮中心今（19日）公布國內本土病例新增1626例，單日連五天破千，其中基隆新增148例。對此，基隆市長林右昌在記者會上公布最新16名確診者疫調，公共場所足跡有42處，涵蓋基隆國民運動中心、七堵南興市場、彩券行、基隆廟口、星巴克新豐門市、康是美等地。

即／南投2女這2天衝小巨蛋　極低Ct值曝

即／南投2女這2天衝小巨蛋　極低Ct值曝

貼出確診通知單！朱學恒曝「兒子確診」

貼出確診通知單！朱學恒曝「兒子確診」

LIVE／基隆+148！林右昌最新說明

LIVE／基隆+148！林右昌最新說明

港澳台僑聯招上海考場4／23前可改

港澳台僑聯招上海考場4／23前可改

關鍵字：

雲林疫情足跡個案男嬰

讀者迴響

熱門新聞

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

快訊／今增2死！「本土狂飆1626例」創紀錄

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

數百萬人等著確診？　「穩賠不賺」、各家保險公司嚇到全面停售防疫險

快訊／首例重症男童父母陪伴下離世　確診父親悲痛回應

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

2歲重症童病逝　父母穿防護衣見最後一面

「大改版」防疫保單來了！隔離、確診都不包括　富邦新版鎖定住院理賠

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

本土+1626「分佈21縣市」！只剩金門無病例

快訊／吳姍儒接觸確診者「PCR結果出爐」！

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面