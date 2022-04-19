雲林+8！周歲男嬰確診...孕婦待產也驗出陽性　36處足跡曝光

▲19日雲林新增8名確診個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣今（17）日新增8例本土個案，其中案36703為1名滿周歲的男嬰，到外縣市參加抓周活動確診，CT值僅13.2；案37879為30多歲孕婦，無症狀，到醫院生產PCR採撿陽性確診。另外，8名個案足跡包括旦沅海釣場、品香日式居酒屋、斗六受天宮等處。

▲案36703、案37879確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案36700為60多歲女性，4/17因同住親友確診（案34694）匡列居家隔離，PCR陽性確診，CT值15.3，4/13、16曾於11:30-17:30到旦沅海釣場、4/14的中午12:00-14:30在櫻日本料理用餐。

▲案36700確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案36701為40多歲男性，因外縣市朋友確診（案35135），4/16自行快篩陽性，4/17做PCR採檢確診，CT值17.2，4/12的下午18:30-21:30在品香日式居酒屋用餐。

▲案36701確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案37091為20多歲女性，CT值12.2，職場同事確診被匡列，4/18二採陰轉陽確診，足跡多在職場。

▲案37091確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案37559與案37560皆為案34502接觸者，4/18檢測PCR確診，4/16下午18:00-21:00前往海村澎湖活海鮮餐廳、4/17下午17:00前往斗六受天宮、晚上19:00-23:30在大斗六鵝肉張用餐。

▲案37559、案37560確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案37878為30多歲女性，4/18有頭痛及喉嚨不適等症狀，使用家用快篩結果陽性，自行前往醫院採檢PCR陽性確診，曾在4/15的18:30-21:00前往品香日式居酒屋，4/17下午14:30-14:55前往北斗肉圓生用餐、15:35-16:00在莊敬市場。

▲案37878確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）