雲林確診+14！居酒屋傳播鏈燒進消防局　龍鳳胎1退燒1無症狀

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明，斗六品香居酒屋傳染鏈源頭來自外縣市確診顧客，業者在不知情狀況下染疫後才導致延伸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(20)日公佈確診+14，居酒屋延伸案38683、案38684、案38687、案39902；麥寮一分利喜宴延伸案38685、案38686；雲林國中陪病家屬延伸姪女案38682；虎尾鎮龍鳳胎延伸案38688、案38689、案39302；接觸外縣市確診者案39301、案39901、案39903；與一名感染源待釐清案40369。

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▲斗六品香居酒屋傳染鏈確診者關係圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六品香居酒屋傳播鏈係4/12案36701（桃園市）顧客用餐後，業者被傳染，並在未被匡列與不知情狀況下形成傳播鏈，今日縣府發佈確診個案延燒消防局。

案38687為40多歲男性消防隊隊員，4/17出現喉嚨痛、痰多不適等症狀，使用家用快篩呈陽性，4/18由衛生單位安排至醫院採檢PCR，4/19檢驗PCR陽性Ct值16.2確診。

案38684為40多歲男性消防隊隊員，4/11、4/12兩天曾至居酒屋用餐，4/14喉嚨不適自行就醫，使用家用快篩陰性，因同事（案38687）確診，4/19至醫院檢驗PCR陽性Ct值19.3確診。足跡在4/13中午12:50-13:30星巴克斗六門市，4/14晚間18:00-20:00至野川堂用餐2小時。

案38683為未滿10歲女童是案38684女兒，4/11、4/12兩天與父親曾至居酒屋用餐，4/18有發燒症狀加上父親同事確診，4/19至醫院就醫並檢驗PCR陽性確診，與父親一同收治醫院隔離治療中。

案39902為40多歲男性義消，有居酒屋用餐足跡，4/15下午14:30-16:00曾至新盛汽修場，4/16晚間19:00-21:50在斗六海村海鮮餐廳用餐2.5小時，4/17晚間17:30-19:00曾至西螺鎮大豐電器行訪友，4/18有頭痛症狀，4/19消防通知採檢故自行前往醫院採檢PCR陽性確診，目前收治外縣市集中檢疫所。

▲案38687消防員確診足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案38683消防員、案38684女兒足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲消防員確診關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮一分利喜宴案延伸，案38685為70多歲男性，曾接觸確診親戚案33743，4/10喜宴曾至會場，僅拿紅包過去，4/18出現咳嗽、流鼻水症狀，自行使用家用快篩陰性，4/19至醫院採檢PCR陽性確診，收治醫院隔離治療中。

案38686為60多歲女性，曾接觸到案33381，因4/18家人發燒就醫，由衛生所安排至醫院採檢PCR，4/19檢驗PCR陽性確診，收治外縣市集中檢疫所隔離治療。

▲麥寮一分利餐廳喜宴確診者關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林國中女學生確診，案38682為本國籍10多歲女性，北部親友4/16確診而姑姑案34694與北部親戚接觸後回雲林照顧奶奶案34694，而讓同住的女學生案38682確診，4/17時出現發燒症狀，至醫院採檢PCR，4/19檢驗PCR陽性確診，收治外縣市集中檢疫所隔離治療。

▲案38682女學生確診關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮周歲龍鳳胎延伸女嬰案38688、38689、39302，目前龍鳳胎男嬰狀況，昨晚曾發燒至38度，經治療已退燒，今日有流鼻水症狀。案38688為龍鳳胎女嬰， 4/18因弟弟龍鳳胎男嬰(案36703)確診被匡列居家隔離，4/18安排進行PCR採檢，4/19檢驗陽性確診，收治醫院隔離治療中，目前尚無症狀。她在4/17早上9:00-10:30曾被父母帶至小哉日日早餐店用餐。

案38689為龍鳳胎外公，60多歲男性，4/15喉嚨不適，4/18因龍鳳胎男嬰(案36703)確診被匡列居家隔離，4/18安排進行PCR採檢，4/19檢驗陽性確診，收治外縣市集中檢疫所隔離治療。其足跡4/13中午11:30-14:00於臻享食堂用餐，晚上18:00-20:30於信義海產用餐，4/16晚間19:00-20:30至初八拉麵虎尾店用餐，4/17下午14:00-15:00到虎尾光復路全聯購物，4/13、16早晨06:00-08:00至新湯圓活水會館游泳。

案39302為龍鳳胎外公朋友，60多歲男性，4/13早上8:00-12:00與龍鳳胎外公都在臻享食堂，4/15有喉嚨癢、流鼻水等症狀，4/18使用家用快篩陽性，4/19自行前往醫院採檢PCR陽性確診， 收治外縣市集中檢疫所隔離治療。其他足跡，4/12下午13:20-13:35曾至斗六雲林路大腸麵線。

▲案38689為龍鳳胎外公，公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案39302為龍鳳胎外公朋友，公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾龍鳳胎嬰兒確診關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

其他為與外縣市確診者接觸感染，案39301為本國籍20多歲男性， 因職場接觸者(案38690嘉義市)確診被匡列，安排進行PCR採檢，4/19檢驗陽性確診，收治外縣集中檢疫所隔離治療。

案39901為本國籍未滿10歲男性， 4/18因親友(案35934台南市)確診被匡列居家隔離，4/19出現流鼻水症狀，安排至醫院PCR採檢為陽性確診，收治外縣集中檢疫所隔離治療。其足跡4/16晚餐曾至半個鍋斗六店用餐，接著逛莊敬夜市至20:00，4/17下午14:30-15:30美味牛雜大王。

案39903為本國籍20多歲男性， 4/19因親友(案37902高雄市)確診被匡列居家隔離，自行使用家用快篩陽性，衛生所安排至醫院進行PCR採檢陽性確診，收治外縣集中檢疫所隔離治療。足跡部分 4/14晚間22:30曾至大湖山莊，4/15中午12:40-14:40在劍湖山世界遊樂園，4/15中午15:50-16:50在大雲林保齡球館，4/15晚間17:15-18:20至井野板前料理用餐。

▲因外縣市感染源確診者案39301、案39901、案39903關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲案39901，公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案39903，公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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