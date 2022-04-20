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雲林警界淪陷！斗南、斗六警分局2人確診　1人陪病「陰轉陽」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣20日新增14例確診，縣長張麗善提前公布，縣警局有兩名人員確診，分別為斗六、斗南警分局各1名員警，於明日公布案號。張麗善指出，與2員警接觸人員共計52人先行快篩全部為陰性，後續將持續觀察，並調度警力因應防疫作為，必要時將向警政署反應以調度支援警力。

▲斗六警分局斗六派出所進行清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局斗六派出所進行清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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張麗善說明，斗南警分局警官確診，據了解，該警官妻子在17日住院，他因照顧妻子陪病而進行PCR檢測，結果陰性，4月17、18、19日都在醫院，19日要出院時因覺得身體不適，進行PCR檢測結果為陽性確診。斗六警分局警員為4月15日有到斗六熱炒店與確診者足跡重疊，自行使用快篩劑結果陽性，到醫院採檢PCR結果陽性，沒有症狀。

雲林縣警察局長李謀旺指出，上述人員已先行採居家隔離措施，並全數提高本局防疫作為，停止民眾洽公及由鄰近派出所及刑警大隊同仁支援，俟機啟動異地辦公或居家辦公、分艙、分流、分組等勤務方式運作，減少交叉感染風險；另針對駐地及公共空間、勤務車輛確實清消工作，並嚴格控管勤務處所人員進出，勤務人員值勤全程佩戴口罩，民眾洽公引導至戶外通風處，禁止群聚用餐，落實實聯制，希望讓轄內民眾有安全可靠的警力來守護。

►聽Podcast #我在案發現場


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