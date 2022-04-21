　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／高雄居隔確診者問診畫面曝！醫：每天關懷「這件事」很重要

▲高雄市一家診所接受第一起的居家照護患者個案 。（圖／診所提供）

▲高雄市一家診所接受第一起的居家照護患者個案，視訊問診中 。（圖／診所提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市實施居家照顧，把基層醫療院所當成第一線，而蔡昌學復健科診所也收治了第一起的居家照護患者，以視訊的方式提供初次專業醫師診療評估，蔡昌學表示，未來10天之內，每天都會進行護理電話關懷，直到患者解隔康復為止。

蔡昌學表示，第一起居家照顧患者，主要是被匡例隔離，目前這名患者並沒有任何症狀，狀況良好，雖然有慢性病史，而所謂的專業醫師診療評估就是要針對患者詢問觀察，「就是有沒有住院的需求、他有沒有病情的變化，血氧濃度的變化，是否使用血氧機，有沒有一些症狀慢性需要服務。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市一家診所接受第一起的居家照護患者個案 。（圖／診所提供）

▲高雄市一家診所接受第一起的居家照護患者個案，相關評估表格 。（圖／診所提供）

▲高雄市一家診所接受第一起的居家照護患者個案 。（圖／診所提供）

▲高雄市一家診所接受第一起的居家照護患者個案，相關評估表格             。（圖／診所提供）

▲高雄市一家診所接受第一起的居家照護患者個案 。（圖／診所提供）

▲視訊診療費用相關資訊 。（圖／診所提供）

蔡昌學醫師也轉述，陳其邁市長特別注意到，在國外居家隔離的時候，都是讓患者自己在家，直到症狀解除，不過確診新冠往往會造成心理壓力，或是轉化出現密閉空間的身心狀況，所以也提醒協助的醫師們，要注意隔離期間另一個重點，就是患者的身心壓力是否會過大，所以也會透過護理人員的關懷，來減少情緒障礙的發生。

目前高雄市有200多家診所加入居家照護計畫，診所的負擔量能能夠承受多少，蔡昌學坦言沒有上限，確診患者的分配任務是交由高雄市衛生局，他們會平均分配患者到每一家支援診所，若是未來確診人數增多，當然診所負擔的量能也提高。

▲高雄市一家診所接受第一起的居家照護患者個案 。（圖／診所提供）

▲高雄市居家照護 。（圖／診所提供）

蔡昌學說，台灣的醫療實力強大，像電影《龍貓》裏頭的那棵大樹，醫學中心、區域醫院是大大的樹幹，準備救治尚未接種疫苗、慢性病以及年長者等出現中重症患者，而基層診所就是綿密的根，協助輕症患者安然度過居家隔離期，聯手守護民眾的身心健康。他相信「只要分級完善，落實全人照護，這次病毒風暴再大，台灣都不用怕，更不會輕易倒下」。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
還原現場！「腳交千金」逼運將聞腳　載到警局還不下車
打AAB確診「3魔王症狀曝」　看診費、專車、保險證明一次看
「不會讓小孩打莫德納！」　醫親吐3感受：只會講幹話
快訊／傳今逼近3千例！　陳時中急向立院請假
新防疫保單一次看！　確診住院「最高賠10萬」
水原希子遭逼「露毛」拍床戲！　驚見製作人摸女星大腿
快訊／華視誤播戰爭「8人懲處出爐」！
「腳交千金」逼聞腳　司機EQ驚人！客訴1幕網跪了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輔大校長確診還到教部開過會　教部緊急通知與會者自主管理

威力彩今飆8.8億！4星座偏財運超旺…金牛快準備「3根吸管」

獨／高雄居隔確診者問診畫面曝！醫：每天關懷「這件事」很重要

網轟快篩陽「被1922踢皮球」　實測6分鐘接通！正確流程曝光

不斷更新／650校停課！北市5萬師生免到校　各縣市停課統計一次看

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假　返指揮中心記者會

她打AAB確診「3魔王症狀曝光」　看診費+防疫專車+保險證明一次看

確診居家照護10天生活怎過？　大陸封城「囤貨指南」一次看

月底本土恐破萬！醫盤點「20種防疫物資」：溫度計不重要

竹市啟動居家照護關懷中心　輕症確診者經評估可採居家照護

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

店員拍手嗨唱「分手快樂」　離婚男摀臉求饒：好了好了

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

輔大校長確診還到教部開過會　教部緊急通知與會者自主管理

威力彩今飆8.8億！4星座偏財運超旺…金牛快準備「3根吸管」

獨／高雄居隔確診者問診畫面曝！醫：每天關懷「這件事」很重要

網轟快篩陽「被1922踢皮球」　實測6分鐘接通！正確流程曝光

不斷更新／650校停課！北市5萬師生免到校　各縣市停課統計一次看

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假　返指揮中心記者會

她打AAB確診「3魔王症狀曝光」　看診費+防疫專車+保險證明一次看

確診居家照護10天生活怎過？　大陸封城「囤貨指南」一次看

月底本土恐破萬！醫盤點「20種防疫物資」：溫度計不重要

竹市啟動居家照護關懷中心　輕症確診者經評估可採居家照護

隔離理賠「防疫保單」成絕跡、到期不續保！民怨炸鍋　金管會：本來就不保證續保

RCA二軍求償案改判16億　被害人怒「怨！慟！永不妥協！」

台積電徵赴美技術員「高中職畢就可」　但英文門檻須達多益800分

輔大校長確診還到教部開過會　教部緊急通知與會者自主管理

Lexus「新電動休旅」RZ450e亮相！帥氣外型、動力＆質感更出色

華視快訊「超前部署」？低級錯誤往往真的只是不小心

女奧客衝艙門「啟動逃生滑梯」！下秒直接滑到停機坪開始狂奔

受不了菸味要求大樓裝排氣裝置不成　告主委和總幹事結果曝

蔡桃貴要上幼兒園了！ 二伯「突然有種沈重感」列3考量：掙扎很久

2022全中運白河商工王新琇、李恩昀　雙姝舉重連霸破紀錄

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

醫：身邊沒感染者就代表你沒朋友

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

明雨擴全台　下周恐有颱風？氣象局回應了

老高新更：標題可能嚇到各位　一夜破130萬次瀏覽

全台每5人恐1人確診　陳時中：希望壓在15％

「你們現在才幾千例緊張啥」　醫想起1古早笑話

台大性平會候選人政見曝光：制裁台女、草皮性行為專區

更多熱門

相關新聞

家長喊要BNT兒童疫苗　衛福部：合約快要談妥

家長喊要BNT兒童疫苗　衛福部：合約快要談妥

衛福部核准莫德納疫苗用於6到11歲兒童接種，但家長擔憂疫苗反應的副作用太強，喊話要改打兒童版的BNT疫苗。對此，衛福部次長薛瑞元21日表示，BNT輝瑞的兒童疫苗是包含在BNT疫苗採購裡面，合約已經快要談妥。

民眾怨買不到快篩劑　政院：協調廠商調度供貨

民眾怨買不到快篩劑　政院：協調廠商調度供貨

月底本土恐破萬！醫盤點「20種防疫物資」

月底本土恐破萬！醫盤點「20種防疫物資」

竹市啟動居照中心　輕症可採居家照護

竹市啟動居照中心　輕症可採居家照護

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫防疫政策屏東疫苗居家照護台灣防疫防疫政策高雄確診足跡台灣燈會陳其邁潘炤穎

讀者迴響

熱門新聞

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

醫：身邊沒感染者就代表你沒朋友

粿粿爆退出《全明星4》！

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面