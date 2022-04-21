獨／高雄居隔確診者問診畫面曝！醫：每天關懷「這件事」很重要

▲高雄市一家診所接受第一起的居家照護患者個案，視訊問診中 。（圖／診所提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市實施居家照顧，把基層醫療院所當成第一線，而蔡昌學復健科診所也收治了第一起的居家照護患者，以視訊的方式提供初次專業醫師診療評估，蔡昌學表示，未來10天之內，每天都會進行護理電話關懷，直到患者解隔康復為止。

蔡昌學表示，第一起居家照顧患者，主要是被匡例隔離，目前這名患者並沒有任何症狀，狀況良好，雖然有慢性病史，而所謂的專業醫師診療評估就是要針對患者詢問觀察，「就是有沒有住院的需求、他有沒有病情的變化，血氧濃度的變化，是否使用血氧機，有沒有一些症狀慢性需要服務。」

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▲高雄市一家診所接受第一起的居家照護患者個案，相關評估表格 。（圖／診所提供）

▲高雄市一家診所接受第一起的居家照護患者個案，相關評估表格 。（圖／診所提供）

▲視訊診療費用相關資訊 。（圖／診所提供）

蔡昌學醫師也轉述，陳其邁市長特別注意到，在國外居家隔離的時候，都是讓患者自己在家，直到症狀解除，不過確診新冠往往會造成心理壓力，或是轉化出現密閉空間的身心狀況，所以也提醒協助的醫師們，要注意隔離期間另一個重點，就是患者的身心壓力是否會過大，所以也會透過護理人員的關懷，來減少情緒障礙的發生。

目前高雄市有200多家診所加入居家照護計畫，診所的負擔量能能夠承受多少，蔡昌學坦言沒有上限，確診患者的分配任務是交由高雄市衛生局，他們會平均分配患者到每一家支援診所，若是未來確診人數增多，當然診所負擔的量能也提高。

▲高雄市居家照護 。（圖／診所提供）

蔡昌學說，台灣的醫療實力強大，像電影《龍貓》裏頭的那棵大樹，醫學中心、區域醫院是大大的樹幹，準備救治尚未接種疫苗、慢性病以及年長者等出現中重症患者，而基層診所就是綿密的根，協助輕症患者安然度過居家隔離期，聯手守護民眾的身心健康。他相信「只要分級完善，落實全人照護，這次病毒風暴再大，台灣都不用怕，更不會輕易倒下」。