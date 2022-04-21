出生5天寶寶染疫　媽媽生完後驗出確診...一家三口經歷4次分別

▲上海一名出生5天的嬰兒染疫，與父母分離送往醫院收治。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

家住上海市普陀區的周朝（化名）13日發現出生剛滿5天的兒子圖圖確診。獨立照顧新生兒的周朝在孩子母親沈靜（化名）已確診就醫的情況下，四處求救了兩天，終於在15日將圖圖交由社區醫院的志願者，送往復旦大學附屬金山醫院，和沈靜短暫地團聚後再次分開，這也是他們一家三口在一周內經歷的第四次分離。

《北青報》報導，4月9日圖圖誕生。初次當爸爸的周朝手忙腳亂，醫院替沈靜做了核酸檢測，結果還是陰性。隔天早上9時，沈靜又做了一次核酸檢測，考量到疫情，醫院要求他們於下午1時出院，回到家沒多久，沈靜接到醫院打來的電話，「核酸結果異常」，沈浸在喜悅中的夫妻倆感覺像「突然到了地獄裡」。

這時，出生才兩天的圖圖第一次與母親分離，母子二人分隔在家裡的兩個房間。當晚，周朝找遍各平台購買酒精，最後只能借助外賣騎手，加了200元（人民幣，下同）跑腿費才買到。

沈靜染疫後食慾全無，周朝只能為她準備雞蛋、牛奶及吃維他命補充營養，同時，新手爸爸還得扛下獨立照料圖圖這個新生兒的責任，遇到不會做的，只能藉由視訊電話向有小孩的朋友請教，接觸寶寶前，他也要用酒精反覆擦拭雙手，深怕自己感染後傳染給小嬰兒。

為了不讓圖圖被感染，沈靜決定先前往方艙醫院隔離，由於他是剛生產完的產婦，經評估後轉往金山醫院治療恢復。周朝13日覺得圖圖有異樣，經抗原篩檢後，出現兩條紅線，他深怕小嬰兒染疫會容易變成重症，急忙通知相關單位，希望能送圖圖去醫院。

直至14日，圖圖的抗原檢測結果又一次呈現陽性，打噴嚏、流鼻水的症狀也更加明顯。周朝先是發送一條求助資訊到網路上，熱心的網友發現後反覆轉發，終於讓相關單位重視到這起案例的急迫性。

就在圖圖出生5天內，他先後經歷與媽媽及爸爸的分離。雖然當晚圖圖被送到金山醫院，回到媽媽身邊，但醫生建議，沈靜的狀態不適合照顧圖圖，因此，圖圖又再一次與媽媽分離，交由護士照料。