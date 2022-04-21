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北科大要學生立即搬離宿舍　立委痛批「要離島生騎海豚回家嗎？」

▲▼ 台北科技大學,北科大。（圖／台北科技大學提供）

▲北科大傳出住宿生確診，校方竟要求其餘住宿生搬離宿舍十天，遭立委批評。（圖／台北科技大學提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，國立台北科技大學也傳出學生確診，但民進黨籍立委林宜瑾今早在立院教委會質詢時指出，因為有學生確診，北科大竟然要求密切接觸者或住宿生立刻離開宿舍十天，卻沒有相關配套工具，學生只能請家長載回家，但若是離島生，又不能搭乘大眾運輸工具，是要住在離島學生騎水上摩托車或海豚回家嗎？

國內疫情升溫，校園確診個案也連環爆，北科大昨天傳出一名學生確診，校方也證實，住在男生宿舍的學生，前天（19日（參加校內英文會考後自覺身體不適，至診所經醫師評估後取得快篩結果陽性，昨天（20日）一早獲知PCR確診，該生一直待在宿舍隔離房，昨天晚上21時25分左右已由防疫計程車載至防疫旅館，而同寢室友三位目前快篩陰性，同場考試學生尚未有衛生單位疫調匡列。

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不過，在今天立院教委會上，林宜瑾在質詢時指出，北科大因為有學生確診，北科大校方竟然發簡訊通知密切接觸者或住宿生，立刻離開宿舍十天，校方卻沒有相關配套工具，學生只能請家長載回家，但要是離島生，又不能搭乘大眾運輸工具，「是要離島學生騎水上摩托車或海豚回家嗎？」

教育部長潘文忠指出，會盡快了解個別學校的處置狀況，而學校停課策略，應採取「精準、合宜」方式，近期也已提醒各大專，如果校內仍有空餘宿舍，可預先整備作為隔離用途，而因應疫情變化，教育部已經成立應變小組，持續收集各校的狀況，下週會召集各校防疫長一同討論。

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