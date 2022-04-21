屏東+32　16例與家庭群聚有關…6至11歲疫苗最快5月初開打

▲里港中山路中華郵局清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(21)日公布32例本土確診個案，其中有16例與家庭群聚有關、5例居隔期間陰轉陽、其他確診相關個案11例，部分仍在疫調中。

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▲琉球鄉碧雲寺清消。

另因應疫情發展，屏東縣除原有的部立屏東醫院、潮州茂隆骨科、南門醫院篩檢站之外，東港從明天起移到海濱國小，至於小琉球三隆宮篩檢站原訂到21日，也決定檢延長至22日，縣府呼籲與確診者足跡重疊民眾可自行前往篩檢。

縣長潘孟安今天在線上直播記者會中表示，依據中央流行疫情指揮中心的疫苗施打最新規劃，6到11歲兒童最快5月初開打，施打半劑型，2劑間隔延長至12週、12到17歲青少年第三劑最快5月下旬、成人第四劑疫苗高風險對象最快6月初施打。

目前全縣停班停課狀況，東港海濱國小全校6班暫停實體課程，部分班級暫停實體課程有14校14班，包括恆春工商、東港海事、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、仁愛國小、繁華國小、餉潭國小、東光國小、東隆國小、東港國小、僑勇國小、港東國小，587人居家隔離。

縣府疫調指出，32個案例中有6個家族16例，其中案「41420」是內埔鄉家族群聚指標個案「39305」、「39306」的家人，居隔期間陰轉陽；萬丹鄉家族案「41425」、「41426」、「42126」是一家三口，媽媽和兩小孩接觸爸爸案「40379」確診。

東港地區有案「42118」、「42119」為嬤孫以及親戚「42863」亦為家族群聚感染，而案「42120」為案「42118」的看護；琉球鄉家族案「42870」、「42871」、「42872」為一家三口母女，接觸確診親戚感染。

案「41422」、「41423」、「42869」是一家三口，至餐廳用餐時與案「37094」足跡重疊；案「42124」及案「42125」是一對父女，曾到台北參加喜宴；案「42862」、「42865」為一對姐弟，因學校有確診同學而未到校上課，至醫院採檢呈陽性；案「42864」則是孩子就讀的學校及補習班皆有學生確診而被感染。

案「42867」為案「40376」的媽媽；案「41421」與確診朋友案「36170」、「39307」曾到過東興游泳池；案「42121」為案「35269」的媽媽，居隔陰轉陽；案「42122」接觸確診女兒案「27530」，隔離期滿篩檢呈陽性；案「42866」為案「39309」表哥，自行至醫院採檢確診。

案「42868」則是於工作場所接觸感染者案「36718」，居隔期間快篩呈陽性；案「42873」與友人到高雄唱KTV，得知友人確診後居家隔離，期滿篩檢呈陽性；案「43413」為案「31677」的友人，居隔陰轉陽。另案「42123」、「42127」、「43410」、「43411」、「43412」尚在疫調中。

衛生局表示，21日共匡列380人採檢，居家隔離188位，自主健康管理192位，確診者相關足跡包括，7-11億財富門市、高雄銀行屏東分行、越位台品、勞動部勞工保險局屏東辦事處、東港農會超市、台安藥局、大和藥局、、夾娃娃機店、7-11涼山門市、東港漁貨拍賣市場、東港區漁會信用部、琉球鄉杉福漁港、浪。境小琉球秘境民宿、海找冰、宏泰牛肉麵、台灣希望國際宣導事工協會、台安藥局、壹品便當店、隆山藥局、枋寮佐昇園藝店、晨間廚房、松本鮮奶茶小琉球店、全盈房屋仲介、肆不惑壽司丼。