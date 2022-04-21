　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東+32　16例與家庭群聚有關…6至11歲疫苗最快5月初開打

▲里港中山路中華郵局清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港中山路中華郵局清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(21)日公布32例本土確診個案，其中有16例與家庭群聚有關、5例居隔期間陰轉陽、其他確診相關個案11例，部分仍在疫調中。

▲里港中山路中華郵局清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲里港中山路中華郵局清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲琉球鄉碧雲寺清消。

另因應疫情發展，屏東縣除原有的部立屏東醫院、潮州茂隆骨科、南門醫院篩檢站之外，東港從明天起移到海濱國小，至於小琉球三隆宮篩檢站原訂到21日，也決定檢延長至22日，縣府呼籲與確診者足跡重疊民眾可自行前往篩檢。

縣長潘孟安今天在線上直播記者會中表示，依據中央流行疫情指揮中心的疫苗施打最新規劃，6到11歲兒童最快5月初開打，施打半劑型，2劑間隔延長至12週、12到17歲青少年第三劑最快5月下旬、成人第四劑疫苗高風險對象最快6月初施打。

目前全縣停班停課狀況，東港海濱國小全校6班暫停實體課程，部分班級暫停實體課程有14校14班，包括恆春工商、東港海事、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、仁愛國小、繁華國小、餉潭國小、東光國小、東隆國小、東港國小、僑勇國小、港東國小，587人居家隔離。

縣府疫調指出，32個案例中有6個家族16例，其中案「41420」是內埔鄉家族群聚指標個案「39305」、「39306」的家人，居隔期間陰轉陽；萬丹鄉家族案「41425」、「41426」、「42126」是一家三口，媽媽和兩小孩接觸爸爸案「40379」確診。

▲里港中山路中華郵局清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港中山路中華郵局清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港地區有案「42118」、「42119」為嬤孫以及親戚「42863」亦為家族群聚感染，而案「42120」為案「42118」的看護；琉球鄉家族案「42870」、「42871」、「42872」為一家三口母女，接觸確診親戚感染。

案「41422」、「41423」、「42869」是一家三口，至餐廳用餐時與案「37094」足跡重疊；案「42124」及案「42125」是一對父女，曾到台北參加喜宴；案「42862」、「42865」為一對姐弟，因學校有確診同學而未到校上課，至醫院採檢呈陽性；案「42864」則是孩子就讀的學校及補習班皆有學生確診而被感染。

案「42867」為案「40376」的媽媽；案「41421」與確診朋友案「36170」、「39307」曾到過東興游泳池；案「42121」為案「35269」的媽媽，居隔陰轉陽；案「42122」接觸確診女兒案「27530」，隔離期滿篩檢呈陽性；案「42866」為案「39309」表哥，自行至醫院採檢確診。

案「42868」則是於工作場所接觸感染者案「36718」，居隔期間快篩呈陽性；案「42873」與友人到高雄唱KTV，得知友人確診後居家隔離，期滿篩檢呈陽性；案「43413」為案「31677」的友人，居隔陰轉陽。另案「42123」、「42127」、「43410」、「43411」、「43412」尚在疫調中。

衛生局表示，21日共匡列380人採檢，居家隔離188位，自主健康管理192位，確診者相關足跡包括，7-11億財富門市、高雄銀行屏東分行、越位台品、勞動部勞工保險局屏東辦事處、東港農會超市、台安藥局、大和藥局、、夾娃娃機店、7-11涼山門市、東港漁貨拍賣市場、東港區漁會信用部、琉球鄉杉福漁港、浪。境小琉球秘境民宿、海找冰、宏泰牛肉麵、台灣希望國際宣導事工協會、台安藥局、壹品便當店、隆山藥局、枋寮佐昇園藝店、晨間廚房、松本鮮奶茶小琉球店、全盈房屋仲介、肆不惑壽司丼。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
快訊／中華射箭女團奪銅！　世界盃力退勁敵義大利
威力彩今飆8.8億！　「4生肖、4星座」衝了
全家限時「隱藏優惠」曝！　1步驟免費喝飲料
快訊／陳將双UBA下一站！　政大獨招榜單獲正取
快訊／華視新聞出包　陳雅琳請辭總經理！
快訊／福和橋下男子頭部中彈　槍手抓到了！
她哭「後悔看阿妹演唱會」拿家人命去賭　網戰爆
俄「殘暴傭兵團」驚傳3000人遭殲滅　首領急赴頓巴斯
獨／2小時狂掃近4百萬！鳳梨挺「他」復出　爆乳妹彎腰亂入
快訊／中華射箭男團挺進世界盃金牌戰！
和平醫院院長確診　醫公開班表「吐11字」太感人
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園3大張60處足跡曝　好市多、台茂、竹圍漁港入列

快訊／阿妹演唱會+9！不只員警　住院醫師衝台北聽阿妹也確診

明飆34度「入夜變天」　雨彈續轟到週末！颱風可能發展時間曝

雲林+42！　親友群聚新增1孕婦3幼童　老師衝小巨蛋聽阿妹也染疫

快訊／金門首例兒童確診！一家4口「3人染疫」　國小停課10天

BNT5月有機會來！指揮中心保證疫苗量夠　還有3批250萬劑莫德納

台南確診+33！再爆鹽水教會傳播鏈25人染疫　阿妹演唱會+3

不斷更新／650校停課！北市5萬師生免到校　各縣市停課統計一次看

拿10萬幫坐月子！婆婆講不聽「每餐煮麻油雞+白飯」　媳崩潰了

校園確診連環爆！台大今＋7人、台師大＋3人

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

快訊／桃園3大張60處足跡曝　好市多、台茂、竹圍漁港入列

快訊／阿妹演唱會+9！不只員警　住院醫師衝台北聽阿妹也確診

明飆34度「入夜變天」　雨彈續轟到週末！颱風可能發展時間曝

雲林+42！　親友群聚新增1孕婦3幼童　老師衝小巨蛋聽阿妹也染疫

快訊／金門首例兒童確診！一家4口「3人染疫」　國小停課10天

BNT5月有機會來！指揮中心保證疫苗量夠　還有3批250萬劑莫德納

台南確診+33！再爆鹽水教會傳播鏈25人染疫　阿妹演唱會+3

不斷更新／650校停課！北市5萬師生免到校　各縣市停課統計一次看

拿10萬幫坐月子！婆婆講不聽「每餐煮麻油雞+白飯」　媳崩潰了

校園確診連環爆！台大今＋7人、台師大＋3人

MagSafe行動電源可以更新！　無線充電功率提升至7.5W

快訊／桃園3大張60處足跡曝　好市多、台茂、竹圍漁港入列

快訊／中華射箭女團世界盃奪銅　加射力退勁敵義大利

男友與「黃金獵犬」甜蜜依偎　她無奈PO「我被拍成狗」96萬人爆笑

快訊／阿妹演唱會+9！不只員警　住院醫師衝台北聽阿妹也確診

林應然／清零無望　非常時期應有非常作法

明飆34度「入夜變天」　雨彈續轟到週末！颱風可能發展時間曝

雲林+42！　親友群聚新增1孕婦3幼童　老師衝小巨蛋聽阿妹也染疫

快訊／金門首例兒童確診！一家4口「3人染疫」　國小停課10天

BNT5月有機會來！指揮中心保證疫苗量夠　還有3批250萬劑莫德納

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

今本土增2969例！新北1000例最多

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

本土疫情炸裂　陳時中揭與病毒共存時機

更多熱門

相關新聞

花蓮+92！市場群聚累計10攤商染疫

花蓮+92！市場群聚累計10攤商染疫

花蓮今（21）日新增92例確診，分別為部立花蓮醫院11例、南區婚宴8例、外縣市婚宴延伸9例、某市場5例、春日部落6例、外縣市確診11例，還有42人疫調中，92個案中12歲以下有11人，19-64歲占大宗有62人。另外，花防部今日未新增確診。

即／盧秀燕宣布台中居家安心照護明啟動

即／盧秀燕宣布台中居家安心照護明啟動

她哭「後悔看阿妹演場會」！網反曝：只後悔2件事

她哭「後悔看阿妹演場會」！網反曝：只後悔2件事

南投+10！　老師聽阿妹演唱會確診傳同校女童

南投+10！　老師聽阿妹演唱會確診傳同校女童

友確診隔離！他「不快篩」淡定提醒兒

友確診隔離！他「不快篩」淡定提醒兒

關鍵字：

屏東確診21日縣長潘孟安

讀者迴響

熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

今本土增2969例！新北1000例最多

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面