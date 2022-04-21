花蓮+92！市場群聚累計10攤商染疫　花防部未添確診

▲花蓮21日新增92例確診。（圖／翻攝自臉書）

記者柯政誟、黃資真／花蓮報導

花蓮今（21）日新增92例確診，分別為部立花蓮醫院11例、南區婚宴8例、外縣市婚宴延伸9例、某市場5例、春日部落6例、外縣市確診11例，還有42人疫調中，92個案中12歲以下有11人，19-64歲占大宗有62人。另外，花防部今日未新增確診。

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衛生局長朱家祥說明，部花新增11例，包括1醫護、1照服員、1清潔員，以及8名確診者家人或友人，累計171人確診，其中多例前幾天就已找出，今日只是公布案號，部花疫情已經在收斂中；某市場新增5例，4攤商與1攤商家人，相互流動後染疫，累計10人確診。

宜蘭婚宴群聚延伸部分，亞泥外包商新增7人確診，案41494是先前亞泥確診包商案38746兒子，還有案41470跟案32407是同住親戚；南區婚宴新增8例，包括登山團相關案42165，案42154、41478、43447、41480、42160、42163、42905分別為確診者同事、家屬、友人。

校園部分，新增花蓮高中1名高三生、花崗國中9年級、7年級各1名學生、水源國小2年級、附幼各1名學生、銅門國小1名6年級生確診，除花蓮高中該班23日以前暫停實體課程，其餘4所的班級皆在24日以前暫停實體課程。4/22起，除依教育部規定暫停全校或部分班級實體課程外，其餘均到校實體上課。