屏東縣啟動輕症確診者居家照護　出現這9種症狀趕快求助　

▲屏東縣居家照護 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應近期本土疫情再次升溫，屏東縣依循中央流行疫情指揮中心指引，自4月21日起啟動「屏東縣政府COVID-19居家照護計畫」，確診患者經專業醫療團隊評估後將予分流，符合輕症條件者將安排於居家照護，以確保醫療應變量能，讓急中重症病患能獲得即時妥善的醫療照護。

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縣長潘孟安表示，這項居家照護計畫讓輕、急、中、重症確診者分流，減輕醫護負擔，居家照護的確診民眾也不要擔心，請下載使用「健康益友APP」，縣內有139家醫療院所提供線上視訊診療，57家社區藥局及23家衛生所提供用藥諮詢，民眾可請親友代領或使用送藥到宅服務，關懷服務中心也設置24小時專線電話，隨時提供諮詢服務。

潘孟安並特別發出一封關懷信給居家照護者，感謝他們配合防疫，在家共同協力防止病毒蔓延，這段時間犧牲自由進出的權利，造成生活上的不便，深表謝意與歉意。居家照護期間會設有電子圍籬管制，並有縣府及醫療團隊進行追蹤關懷，為了心愛家人的健康，居家如有同住未確診者，請落實一人一室、環境清消、空氣流通、佩戴口罩及手部衛生。

他也提醒居家照護者請密切觀察自身及家人症狀變化，若出現：喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青或其他身體不適，可使用「健康益友APP」 24小時緊急醫療平台，或是請立即撥打居家醫療照護專線08-7373088、防疫專線08-7380208或119，縣府將協助安排醫療照護。

而在家隔離期間生活上的諸多不便，縣府跨局處資源整合，進一步提供多元服務，例如衛生局情緒支持及心理關懷，社會處獨居者關懷及經濟支援，環保局垃圾清運，動防所家中寵物相關協助，民政處生活突發狀況處置及協助送餐採買，勞青處外籍移工關懷及翻譯、教育處學生及教師關懷、視訊教學諮詢等。如有相關需求可致電08-7326008，由縣府居家關懷中心協助相關生活關懷服務。

另居家隔離期間如有採檢或其他必要交通需求，防疫計程車扮演交通運輸重要角色，且承擔相當風險，因應防疫需求，專車專用，縣府補助每日每台車輛3500元外，基於使用者付費原則，即日起除使用防疫計程車將依縣市收費標準跳錶收費。

衛生局也再次籲請民眾儘速完整接種3劑疫苗，落實手部衛生及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠或高感染傳播風險場域，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫，持續落實日常各項防疫措施。