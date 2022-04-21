台東+18！校園持續燒已23人確診　運動脫口罩抽菸也感染

▲台東今新增18確診，加強版集中檢疫所及居家照護方案將啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東今(21)日新增18人確診，今年累積144人、匡列512人。縣長饒慶鈴表示，台東縣確診人數增加，台東縣政府也盤點醫護能量，完成輕症或無症狀確診者的收治規劃，將依中央規定分流送至加強版集中檢疫所或居家照護。

饒慶鈴今召開疫情記者會說明，台東今天新增18例確診包括9位男性及9位女性，CT值介於13.2~36.6之間。其中11人有成功地區活動足跡，2例為台東市在同場館運動脫口罩抽菸先後確診，2例有同1小吃部足跡，1例有外縣市旅遊足跡，1例為高雄綠島案28673接觸者、居隔期滿採檢後確診，1例感染源待釐清。

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饒慶鈴提到，統計至今天上午11:00，今年台東累計有21位學生、2位教職員共23人確診，17所學校或幼兒園教學受影響，停止實體課程及改採線上教學，包括海端國小、忠孝國小各有1個班級停課10天至5/1，池上國中則是全校停課至5/1。明天(4/22)藝文中心前廣場將開設台東市區快篩站，時間為上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，呼籲若與今天公布的確診者足跡重疊的鄉親，務必前往篩檢。

關於醫療整備能量，饒慶鈴說明，台東共有部立台東醫院、馬偕及東基收治確診病患，目前專責病床共有147床、使用97床，使用率達66%，已請各醫院再盤點能量，必要時將再釋出；防疫旅館為54間、使用18間，使用率3成；加強版集中檢疫所將先規劃提供60間房間，預計4/24起啟用，收治對象為輕症或無症狀且符合條件的確診者。

關於輕症及無症狀的確診者，且小於70歲、無懷孕或洗腎，台東也準備好居家照護的相關措施，原則上採1人1室。如果健康狀況良好，居家至解除隔離，若身體不適則須電洽醫院，提供健康益友APP視訊診療及藥師送藥到府等服務，台東縣政府也將協助垃圾清運、發送防疫關懷包等。