BNT、莫德納「哪個適合小朋友？」　前台大醫曝：各有1問題

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

近來指揮中心宣布，6-11歲兒童可施打半劑莫德納疫苗，引起許多家長反彈。台大感染科前醫師林氏璧就點出，這兩者各有1個問題；不過針對現階段國內兒童大量施打疫苗，是否真的利大於弊，他坦言，「以目前的資料看來，我沒有非常明確的答案。」

對於最近爭論不休的兒童疫苗問題，林氏璧在臉書表示，「我覺得兒童BNT的問題是劑量太低了，劑量低當然就不良反應少，在美國施打後發生心肌炎機率遠低於青少年。而莫德納效果理論上應該較好，但劑量可能太高，不良反應較高，畢竟劑量差了5倍呀！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直言，這題真的很難決定，「莫德納減量、拉長間隔施打可能是最佳解，但我們沒有這樣的資料。ACIP應該也很難做如此建議。」

▲BNT疫苗示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

另外，林氏璧也忍不住感嘆，「這兩年多來，我最無力的就是，防疫的議題都會充滿政治的口水。什麼議題都二元化，特別是疫苗。新冠疫苗是個全新的疫苗，各種證據是不斷的出來的，為什麼需要就鎖定是一個疫苗，說這疫苗最好，這個疫苗是神藥是牛肉麵，其他都是陽春麵？為什麼須要把這些疫苗貼上顏色，某些族群特別支持某些疫苗，然後某些族群特別反對某些疫苗？」

對於林醫師的解惑，家長們紛紛回應，「謝謝醫師，從你這裡得到很多民眾能夠理解的醫療資訊，能夠理性分析哪一種合適自己」、「謝謝醫生，我是真家長，家裡有可打疫苗的兒童，您的上一篇兒童疫苗的文章，我很認真的讀完了，解除了我的疑惑，受益良多，謝謝您」、「中肯」、「只能給讚」。

►若確診破百萬！前台大醫「提3大重點」：該把疫調的力氣轉移了

►2歲童重症嚇壞家長！醫警告1現象「就該小心」：意識不清很嚴重了

►晶華酒店「剝皮辣椒雞麵」殺破對折！3步驟端出五星料理 婆媽讚爆