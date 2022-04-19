本土飆1626！他驚問「餐廳為何不隔板？」　全場1關鍵酸爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

今（19）日本土確診再創新高，狂增1626例，累積5天單日破千。一名網友不解發問，之前本土個位數，餐廳擺隔板、規定梅花座；如今，疫情比當時嚴重百倍，卻沒有相關措施。這番話引來許多嘲諷聲浪，直言「隔板早就沒用了。」

網友在PTT好奇直呼，「之前本土個位數，餐廳還要隔板梅花座，隔板一度賣到缺貨；現在疫情比當時嚴重百倍，為什麼餐廳還可以大聲吃飯、聊天、喝酒，沒有隔板、梅花座，桌跟桌之間也沒有保持1.5公尺的社交距離，這樣是不是證明當時隔板是很蠢的政策？」

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▲貼文被鄉民狂噓。（圖／翻攝自PTT）

事實上，現在蔓延的Omicron，其主要藉由是空氣傳播，所以在吃飯時尤其危險；社交距離和隔板，能夠阻擋上一波的病毒，但對Omicron可能效用不大。

對於原po的發問，大票鄉民也洗版回應，「隔板沒用了啦」、「梅花座是三小，通通給我去打第三劑」、「Omicron傳染力那麼強，隔板早就沒用了」、「空氣傳播隔板沒用」、「你是裝笨還是真的X組」、「時空背景不同」。

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