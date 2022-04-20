快訊／高雄獅友「脫罩嗨歌+敬酒」釀25人群聚 　衛生局要罰了　

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

又有恐怖獅子會群聚！高雄市20日新增97例，再度刷新單日確診數字。值得關注的是，因獅子會社團在15、16日有2天聚餐活動，席間脫罩嗨歌、逐桌敬酒，造成25人確診，不巧的是，這些違規行為都被拍下po上網。對此，衛生局表示，將進行裁罰。

今日疫情狀況，外縣市旅遊史有20例，密切接觸者64例(同住親友25例、餐飲娛樂26例、職場環境9例、高風險區域4例)，居隔期間陰轉陽個案有9例，疫調中有4例。

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在密切接觸者部分，餐飲場所裡，有獅子會社團因26屆會員代表大會連續2天聚餐，合併兩天餐會，有22位與會獅友確診，並衍生3名家屬染疫。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，非常巧合的是，198位與會獅友裡，確診的22人，要不是參加15日或16日餐會，要不就是兩場都參加；而只參加會員大會，沒有參加餐會的獅友，截至目前沒有發現確診個案。

▲獅子會聚餐於席間脫罩嗨歌、逐桌敬酒，衛生局要罰了。（圖／翻攝店家臉書）

由於餐飲店家於臉書上發布當日照片，可明顯發現當日聚餐的民眾未戴口罩唱歌、逐桌敬酒。對此，高雄市衛生局表示，目前疫調掌握事證裡面，兩天聚餐分別為不同場地，其中4月15日聚餐地點有歌唱設施，在疫調部分，會依據現場事證，根據他們的行為，進行意見陳述以及裁罰。