管理員幫送物資「確診誰負責？」　網抖恐怖後果：全社區一起嗨

▲管理員要幫忙送生活用品及藥物給居家檢疫的住戶。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

今（20）日本土新增2386例，指揮中心日前宣布，一週內啟動輕症確診者居家照護，指揮官陳時中表示，居家檢疫或居家照護民眾，都是被要求足不出戶，生活用品及藥品由外送員或藥師送到家門口，如果大樓有其他規定，社區管理員也務必給予協助，此規定引起網友質疑，「管理員確診算誰的？」

指揮中心說明，由於居家隔離、檢疫或居家照護對象外出取餐或領取物品，對於社區其他住戶會造成風險，因此必須由外送員或是藥師送到家門口，不過，若是大樓有其他規定，不得送至確診個案家門口，由管理人員代為領收並轉交放置確診者家門口，後續再與藥師以通訊方式核對領取藥品，以及進行用藥衛教諮詢，以確保用藥安全。

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指揮中心強調，近期國內疫情已進入社區流行，居家隔離、檢疫或居家照護民眾係配合防疫措施，請社區管理人員務必給予相關協助，以免違反相關規定受罰。

▲有網友指出，這本來就是管理員的職務。（圖／翻攝自PTT）

消息曝光，在PTT上掀起熱議，有網友表示，「現在政府要凹管理員？防疫都是人人有責，人家是正職工作，為啥要被你政府免費凹，政府有補助嗎？」如果管理員因此確診，該由誰負責，「 到時候管理員沒法配合，要怎麼負責跟住戶解釋？」

貼文一出，網友們紛紛表示，這本來就是管理員的工作之一，「本來業務就有巡邏，當做改一下時間巡邏阿」、「管理員的工作本來就是這樣啊」、「他拿上去前通知你叫你別開門，等他放好在門口離開，你再開門拿就好了，無接觸」。

不過也有網友擔憂表示，「笑死，就不要到時候管理員確診全社區一起嗨」、「說沒差的真的是無言，送上去到下來的時間不就沒人顧，出事算誰的」、「70幾歲管理員怎辦」、「拿上去的空窗期誰來看門？」

▼居隔外送、送藥到府措施修訂說明。（圖／指揮中心提供）