基隆新增本土190例！12職場、22家庭群聚　無症狀確診人數曝光

▲基隆市長林右昌。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

全台疫情大爆發，今(20日)中央流行疫情指揮中心公布，新增本土2386例，寫下新高；其中中央公布基隆新增191例，但基隆市長林右昌指出，其中1例為境外移入，因此今基隆新增190例，包括12個職場群聚、22個家庭群聚，還有零星外縣市相關個案，其餘尚在疫調中。

林右昌指出，今基隆新增的190例本土中，有137人為無症狀、53人輕症，沒有中重症確診者；初步疫調，發現有12個職場群聚共38例、22個家庭群聚具共30例，另有8例外縣市相關個案，包括新北市1例、台北市7例，其餘零星個案還在疫調中。

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針對停課部分，林右昌表示，全校停課的共有4校，包括3所小學、1所幼兒園；預防性停課2校，包括1所國小、1所幼兒園；部分停課共40校、77班，包括6所高中職、6所國中、15所國小、以及13所幼兒園。

林右昌說，基隆市府推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，昨天評估後執行15人，今天再增加15人，共計有30人已經在執行中；另快篩陽性專線部分，昨有29例陽性進線，經PCR採檢後其中27人確診、2人陰性，今早還有20例快篩陽性進線，目前已經完成PCR採檢，結果尚未出爐。

最後，林右昌表示，最近有許多民眾有很多疑問，市府也針對本市24小時防疫專線(2456-5861、2427-6154)進行擴充，從原來的20線擴充為30線，也請民眾多多利用。