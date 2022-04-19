基隆犯保攜手慶安宮獎助學金　勉勵在學「馨生人」子女

▲基隆犯保攜手慶安宮獎助學金。基隆慶安宮主委童永（左3）、基隆地檢署檢察長余麗貞（左4）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

財團法人犯罪被害人保護協會臺灣基隆分會於今（18日）結合基隆慶安宮舉辦「馨希望-育苗助學」頒獎活動，本次共計18名犯罪被害人本人或其子女（下稱：馨生人）獲獎，慶安宮主委童永、基隆地檢署檢察長余麗貞、書記官長陳德晶、犯保主任委員吳文喜與市議員童子瑋，共同頒發獎學金及獎狀，並勉勵同學們努力向上、敦品勵學。

童永表示，一般獎助學金係自國中以上始頒發，但馨生人性質不同，故國小生每人可得2000元，國高中生3000元，大學生可得5000元獎助金，期許獲獎同學們能心懷感恩與榮譽心，未來在各自專長領域大放異彩、回饋社會，媽祖一定也會庇佑大家平安喜樂。基隆地檢署檢察長余麗貞則期勉同學們持之以恆，勇敢逐夢，社會還是有很多人會給與機會與協助。

犯保主任委員吳文喜表示，首先感謝慶安宮全力支持與贊助並表示孩子是國家未來的希望，支持在學優秀、勵志向上的馨生人，持續往人生目標邁進，並鼓勵能學以致用，為臺灣發展貢獻心力，並將愛心與溫暖散佈社會各處，獲獎同學感言中均表達感謝慶安宮之意，未來一定秉持「取之於社會、用之於社會」的信念作回饋，頒獎場面溫馨感人。

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