基隆+148！學校再增12例確診　8職場持續燒...32人染疫

▲基隆市長林右昌主持疫情記者會。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（19日）公布國內本土病例新增1626例，單日連五天破千，其中基隆新增148例。基隆市長林右昌針對疫情表示， 本市居家隔離人數3650人、自主健康管理 206人；全市社區篩檢站也持續進行；而本市加開的疫苗集中施打站，第3劑疫苗共施打23萬2297人，覆蓋率已達64%台灣本島第一。

今日CDC公布與基隆相關的案例有148例，絕大多數都是無症狀，少數是輕症，最大宗還是與家庭群聚衍生相關的有24個家庭共36例；其次是與本市職場相關的有8個職場、共32例；而在學校的部分：1國中1例、3國小4例、2間幼兒園2例，另外還有2個補習班5例，共12例；而與外縣市相關的確診案例，共8例（包含台北市4例、新北市4例）。

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林右昌指出，至於本市快篩陽性的專線，18日有22個快篩陽性進線，12例PCR陽，10例已驗未出；19日上午有8個快篩陽性，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。另本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有107床，目前已收治81床，還有26個空床數。

林右昌表示，全市校園停課的部分，全校停課的有1個小學，預防性停課的有1個幼兒園，部分停班的學校有31校、共56班（包括高中職5校、國中4校、國小15校）以及7個幼兒園。

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