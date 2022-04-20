華視誤播新北市遭共軍導彈擊中　邱國正坦言：看到時很訝異

▲國民黨團踢爆華視散播發生戰爭的假消息。（圖／國民黨立法院黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

華視新聞20日誤播台海戰爭跑馬燈，引起民眾恐慌，國防部長邱國正表示，俄羅斯與烏克蘭的戰爭帶來的最大啟示之一，就是爭議訊息影響層面廣泛，他看到這項訊息還蠻訝異的，「這對媒體朋友是個很好的教材」，國軍對這些訊息的處理，第一時間查證並回應，情監偵系統都很暢通。

華視新聞台20日上午鏡面下方的快訊部分出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣，造成民眾一片嘩然。

立法院外交及國防委員會20日繼續審查「111年度中央政府總預算案附屬單位預算」關於國防部主管非營業基金。國民黨立委江啟臣指出，華視的報導已造成恐慌，且這是媒體報導、而非一般民眾所散播的言論，相當嚴重，呼籲邱國正將此問題帶回並與國安高層討論。

邱國正回應，俄羅斯與烏克蘭的戰爭帶來的最大啟示之一，就是爭議訊息影響層面廣泛，而國軍對這些訊息的處理原則，就是第一時間做出回應，回應同時也進行查證，且國軍情監偵系統，從國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）到各作戰區，甚至警政署、憲兵都是暢通的。

對此，華視稍早發布道歉聲明回應，快訊內容是昨天錄製的防災影片訊息，相關工作人員因路徑設定錯誤，將防災演練用的快訊文字刊出，今天將召開自律委員會，檢討並嚴懲相關工作人員，「身為公廣媒體，不容許此等錯失，再次鄭重向社會大眾致歉。」