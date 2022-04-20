王美惠批華視成假新聞傳播者　質疑有心人士配合中共試水溫

▲國民黨團踢爆華視散播發生戰爭的假消息。（圖／國民黨立法院黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

華視新聞誤播台海戰爭跑馬燈，引起民眾恐慌，民進黨立委王美惠批評，捏造假消息、恐嚇台灣民眾，本就是中共資訊戰的主要策略之一，媒體居然自己成為假新聞製造者，NCC務必仔細調查公廣集團的內控機制，同時也應納入國安考量，是否有「有心人士」配合中國進行測試的可能。

華視新聞台20日上午鏡面下方的快訊部分出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣，造成民眾一片嘩然。

王美惠晚間發布新聞稿表示，捏造假消息、恐嚇台灣民眾，本就是中共資訊戰的主要策略之一，電視媒體居然自己成為假新聞製造者及傳播者，如此荒誕行徑，相關單位務必徹查嚴懲，甚至必須防範是否為有心人士配合中國大陸，在為侵入我國媒體系統「試水溫」。

王美惠指出，這幾年中國大陸對台灣恐嚇威脅不斷，就是希望引發台灣民眾恐懼的心理，以方便中國大陸統戰戰略進行，也因此政府各單位近年來不斷努力，想方設法防堵假訊息，就是要避免讓中國大陸有可乘之機。

王美惠表示，華視隸屬於公廣集團，是我國面臨重大事件時，政府發布訊息的重要媒體，現在竟然在晨間新聞發出「共軍攻打過來」的假訊息，實在是「日防夜防、家賊難防」。

王美惠也呼籲，華視新聞此舉不僅引發民眾恐慌，也讓公廣集團的誠信大受打擊，國家通訊傳播委員會（NCC）務必仔細調查公廣集團的內控機制，同時也應納入國安考量，是否有「有心人士」配合中國進行測試的可能，都需要徹查清楚，給國人一個合理的交代。

▼民進黨立委王美惠。（圖／記者林敬旻攝）

