邱國正不認國軍裝備有問題　邱顯智：抗中保台不是口號

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團總日前質疑國軍裝備性能，國防部長邱國正20日表示遺憾，「有時候事情沒有弄清楚，講出來傷害蠻大的，對國軍、民心來講都不是一件好事」。時代力量立法院黨團總召邱顯智回應，抗中保台不是口號，面對與時俱進的現代戰爭，不僅訓練要改革，裝備也必須要更新。

立法院外交及國防委員會20日審查「111年度中央政府總預算案附屬單位預算」關於國防部主管非營業基金，邱國正會前受訪時表示，任何裝備從產製到獲得，那麼多年以來，可以看到有這麼多監控的單位，國軍怎麼能夠輕忽，產製要經過怎麼測評，都是按照國軍的標準。

對此，邱顯智下午受訪時批評，解決問題的第一步是承認問題所在，而不是解決提出問題的人，很遺憾地邱國正還是不願意面對問題，「把提出問題的人當成最主要的問題」，打擊基層官兵士氣、打擊國軍形象的人，是麻木不仁的國軍高層，而不是這些懷抱熱情、願意提供建言的基層弟兄。

邱顯智認為，國防部如果繼續用這樣的態度，只會讓基層心寒，更讓許多人失望離開，如果邱國正真的覺得國軍的標準禁得起檢驗，那願不願意開啟對話管道，「一項一項來跟社會還有基層弟兄說明，為何公發、生展的裝備會長成這樣，為什麼基層對裝備的怒氣會這麼高」。

邱顯智強調，抗中保台不是口號，要有實際的作為，面對與時俱進的現代戰爭，不僅訓練要改革，裝備更需要更新，才能提升國軍弟兄在戰場上的作戰能力。

邱國正則說，那麼多年來他清楚知道，國防部有團隊工作，協調工作滿重要的，大家會持續溝通，「有時候事情沒有弄清楚，講出來傷害蠻大的，對國軍、民心來講都不是一件好事」，了解狀況以後都可以納入討論，國軍很有誠意，都會蒐整資料逐步改進，希望大家多多幫忙。