華視誤報「共軍導彈擊中新北」　她質疑：蔡政府預錄要選前賣芒果乾？

▲華視主播第一時間向觀眾道歉。（圖／翻攝自臉書／華視）



記者杜冠霖／台北報導

華視新聞20日一早突然出現快訊「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」等訊息，引發各界恐慌。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，難道這些假消息內容都是蔡政府先錄製好，「打算選舉前要播的？又想大賣芒果乾？」

對於清晨誤植新聞，華視稍早道歉：「稍早快訊內容是昨日為新北消防局錄製的防災影片，今日因路徑設定錯誤，誤植昨日影片內容，請民眾不需恐慌！特此澄清、道歉！」

電視畫面出現「新北市遭共軍導彈擊中」的快訊，甚至出現「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令，3月6日8時起生效」的訊息，一度讓民眾誤以為共軍打過來，有觀眾截下新聞畫面到官方臉書質疑「到底是怎樣？你們的小字」，引發眾人批評。華視火速在YouTube直播網站說明，是誤將消防局防災影片當新聞刊出，同時電視台也被質疑控管出問題，目前錯誤快訊已經下架，華視表示會找出問題所在，同時也將嚴懲造成疏失的工作人員。

對於華視誤植新聞，鄭麗文質疑，難道這些假消息內容都是蔡政府先錄製好，打算選舉前要播的，「又想大賣芒果乾？結果不小心先播出來？這樣刻意製造假新聞、製造恐慌的電視台，難道不用嚴辦嗎？」

鄭麗文指出，身為媒體，在報導播出時就應該事先確認好內容，更何況今天並不是出包一則，而是短短幾小時內好幾則，甚至引起民眾恐慌，「這樣唯恐天下不亂，居心何在！蔡政府治理下的台灣不只電網脆弱，連新聞台的把關也像是一盤散沙！」

對於華視指誤報是因為路徑設定錯誤，鄭麗文痛批，這種低級錯誤，華視電視台又想給哪個基層、工讀生、還是駭客來扛，「難道是黨營電視台，背後有靠山，就不用罰錢？也不用道歉啟事嗎？假消息NCC要不要罰錢？華視總經理要不要下台？華視要不要撤照關台？難道綠色就是原諒的顏色嗎？」

鄭麗文批評，華視新聞的爭議不斷，從中天關台後，由財務長期虧損、編制人力遠遠不足的華視遞補，到莊豐嘉在立法院協商總預算案出言恐嚇，要求國民黨團撤案、以及華視是否含有特定色彩才能一路暢行無阻的上架52台熱門頻道，「這些疑慮一直都沒有隨著時間消失，問題隨著時間還不斷浮出檯面！」

▼誤報「新北市被導彈擊中」華視道歉。（圖／翻攝自臉書／華視新聞）

