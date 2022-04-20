華視誤報「共軍襲新北」被指賣芒果乾　林楚茵曝公文：請國民黨搞清楚狀況

▲新北消防局公文。（圖／翻攝林楚茵臉書，點圖放大）



記者杜冠霖／台北報導

華視新聞20日一早突然出現快訊「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等訊息，引發各界恐慌，更有藍營民代質疑這是蔡政府預錄好、選舉前賣芒果乾用的。對此，立委林楚茵20日在臉書貼出新北市消防局的公文，證實確實是新北市消防局製作「民安8號演練」的新聞內容，「請國民黨團搞清楚狀況再開記者會！」

今天上午華視電視畫面出現「新北市遭共軍導彈擊中」的快訊，甚至出現「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令，3月6日8時起生效」的訊息，一度讓民眾誤以為共軍打過來，有觀眾截下新聞畫面到官方臉書質疑「到底是怎樣？你們的小字」，引發眾人批評。

對於華視誤植新聞內容，林楚茵批評，這是嚴重錯誤，文化部必須完整調查、追出真相，「且相關人員必須負起全責！」她表示，經過一個上午的了解，獲得三個初步方向與結論：

1、根據獲得的文件，華視新聞確實協助新北市消防局製作「民安8號演練」需要的新聞、跑馬與主播稿頭，林楚茵也批評，「請國民黨團搞清楚狀況再開記者會！」

2、華視新聞內控出現重大問題，用「螺絲鬆了」來批評都太客氣！

3、新北市政府這份公文，不只給華視一家媒體，為何獨獨華視發生這種離譜失誤？林楚茵表示，這代表公廣集團的「新聞內控完全失靈」，華視做了一個最壞的示範，「直接昭告天下：有心人士只要入侵公廣集團的電腦，立刻就可以利用極具公信力的公廣平台來散播假消息嗎？公廣集團絕對不能成為假訊息的散佈者！」

▲誤報「新北市被導彈擊中」，華視道歉。（圖／翻攝自臉書／華視新聞）

林楚茵指出，根據網友上傳的影片，從今天上午7點到7點4分，長達至少4分鐘的「誤登」錯誤跑馬，「請問華視一早新聞編輯台沒人嗎？當節的製作人、編審到新聞部通通都在睡覺嗎？」，她批評，如此可能引發恐慌的跑馬訊息，播出1秒都無法容忍，「竟在公廣頻道播出超過4分鐘，身為民意代表，完全不能接受華視的對外聲明！」

對於清晨誤植新聞，華視稍早道歉指出：「稍早快訊內容是昨日為新北消防局錄製的防災影片，今日因路徑設定錯誤，誤植昨日影片內容，請民眾不需恐慌！特此澄清、道歉！」

NCC發言人翁柏宗也表示，已收到7位民眾提出檢舉，將依程序送請外部審議委員會處理，並請華視經營團隊到NCC說明，再由委員會做出是否核處的決議。華視的情況涉嫌違反《廣電法》第21條第一項第3款「妨害公共秩序或善良風俗」，依據《廣電法》第43條可處罰新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。