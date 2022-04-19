　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投+4！2人曾赴台北聽阿妹演唱會　3人打3劑仍突破性感染

▲集集火車站進行清消。（圖／南投縣政府提供）

▲集集火車站進行清消。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今日公佈4例確診個案，為集集鎮（案36676）、南投市（案37077）、埔里鎮（案37861）及草屯鎮民（案37862）；其中草屯鎮30歲女性、埔里鎮32歲女性曾分別在15和16日赴台北小巨蛋聽張惠妹演唱會，且2人CT值11.4、11.5皆相當低，而包括埔里確診者共3人都已打過3劑，其中一人為PCR陰轉陽。

案36676的22歲集集鎮男性，已接種3劑疫苗，4月15日曾與台南市的同學聚餐，爾後同學確診（案35933），集集鎮男子17日被匡列為密切接觸者，當天即有喉嚨異常，經PCR採檢陽性（CT值29.5）；南投縣衛生局匡列密切接觸者同住家人3人，PCR採檢皆為陰性，已匡列居家隔離，該男曾踏足集集火車站，縣府環保局獲報完成環境清消作業。

案37077的35歲南投市女性，也已接種3劑疫苗，與台中市確診個案（案30331）為同事關係，13日被匡列密切接觸者、居家隔離，15日有發燒但PCR採檢陰性，至18日採家用快篩陽性，經PCR採檢轉陽性（CT值14.47），匡列密切接觸者同住家人1人，PCR採檢皆為陰性，已匡列居家隔離，期間曾赴南投家樂福消費，衛生局已通知業者完成內部環境清消，並由環保局進行公共場域環境清消。

▲南投今天新增4例確診個案中，有2名女子上周末曾赴台北小巨蛋聽張惠妹演唱會。（圖／南投縣政府提供）

▲南投今天新增4例確診個案中，有3人都已打過3劑疫苗。（圖／南投縣政府提供）

案37861的埔里32歲女性，即使已接種3劑疫苗，16日至台北小巨蛋聽阿妹演唱會後，18日喉嚨不適，自行快篩3次皆陽性，至醫院採檢PCR陽性，匡列密切接觸者同住家人4人、友人1人 及外縣市親戚2人，共計7人，皆已通知採檢PCR，報告未出，已匡列居家隔離；該女公共足跡史包括全家大坪頂店、全家籃城店、誠光藥局、全聯埔里中正店及大樹藥局埔里店，衛生局已通知業者完成環境清消作業。

案37862的30歲草屯女性，是今天4例中唯一僅接種2劑疫苗者，15日至台北小巨蛋聽阿妹演唱會，也在18日喉嚨異常、咳嗽、全身倦怠、輕微發燒，自行快篩陽性，至醫院經PCR採檢陽性；匡列密切接觸者同住家人4人、職場接觸者18人及友人1人，共計23人，皆已通知採檢PCR，報告未出，已匡列居家隔離，所幸該女無縣內公共足跡史，外縣市接觸史、足跡史皆已通知當地衛生局。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►開窗看見龜山島！蘭陽烏石港海景酒店住宿券5999元

ET快訊
她胃食道逆流！「聲音沙啞3週」好不了　醫嘆：食道癌
隔離理賠「防疫保單」何時還會有？　業者點4關鍵回應了
紙雕師刺死超商店員　首出庭「坦承殺人」家屬悲憤：從未道歉
陳意涵爬山「九天玄女上身」　路過阿伯看傻
快訊／北市曝8確診足跡！　八方雲集、壽司郎入列
台鐵萬人要罷工！王國材「給員工的一封信」曝光
快訊／林瑞陽爆79億房產遭查封！　張庭發聲了
買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」　他加社區群組崩潰
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投+4！2人曾赴台北聽阿妹演唱會　3人打3劑仍突破性感染

台東19日新增9例！5例接觸進香團染疫　成功鎮2校全校停課

靈驗求子廟！桃園景福宮慶註生娘娘生日　金鏟子助好孕

你我都是救命英雄！　南消五大隊強化企業內部學習CPR招募企業義消

2022桃園青年職人系列工作坊　多元文創課程開課囉！

山區迷航汽車陷入泥濘　警民合作協助脫困

免費索票！金曲歌王蕭煌奇《前事金聲20愛你》　5／5桃園開唱

台南一選區民進黨黨內互打　湧言會張豪哲提吿對手蔡宗翰違造文書

台東縣環保局下鄉助機車排氣定檢　造福縣民

劉櫂豪爭取國發會補助地方創生經費500萬　打造藝術文創基地

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

姊罹患自閉症害怕下樓梯！　1歲弟爬上樓牽手助勇敢邁步

南投+4！2人曾赴台北聽阿妹演唱會　3人打3劑仍突破性感染

台東19日新增9例！5例接觸進香團染疫　成功鎮2校全校停課

靈驗求子廟！桃園景福宮慶註生娘娘生日　金鏟子助好孕

你我都是救命英雄！　南消五大隊強化企業內部學習CPR招募企業義消

2022桃園青年職人系列工作坊　多元文創課程開課囉！

山區迷航汽車陷入泥濘　警民合作協助脫困

免費索票！金曲歌王蕭煌奇《前事金聲20愛你》　5／5桃園開唱

台南一選區民進黨黨內互打　湧言會張豪哲提吿對手蔡宗翰違造文書

台東縣環保局下鄉助機車排氣定檢　造福縣民

劉櫂豪爭取國發會補助地方創生經費500萬　打造藝術文創基地

不怕市場震盪！12檔成立來績效逾1000%台股基金出列

紙雕師刺死超商店員　首出庭「坦承殺人」家屬悲憤：他從未道歉

群益投信響應地球日　資源循環促永續

台灣大車隊集團號召5萬名職業駕駛戒菸　成功戒菸獎金3萬元

隔離理賠「防疫保單」何時還會有？　業者點4關鍵　

安心亞農婦造型曝光　抓蚯蚓餵雞嚇哭：我好沒用

宋家豪僅花9球解決3人　吳念庭打點建功

食物也需要斷捨離！營養師教「減法飲食」　5大地雷食物先避開

快訊／高雄校園疫情多點爆發？2校1幼兒園晚間採檢　疑新傳播鏈延燒

她胃食道逆流！「聲音沙啞3週」好不了　醫一照嘆：已罹食道癌

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

79歲老婦打3劑突破性感染　無症狀傳染6人

大甲媽回鑾攤販哀：遊客少了7成

刑警之友會慰勉刑大辛勞

台灣工藝中心跨界合作審計網美店

南警查獲一樓一鳳性交易　

南投+4！2人曾赴台北聽阿妹演唱會

台南加速安平二期海砂屋都市更新重建

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

桃園景福宮慶註生娘娘生日　金鏟子助好孕

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

三歲女娃找不到回家的路　潮州警細心查訪助返家

奇異科技斥資2.6億投資台南

毒品通緝犯警「假鬼假怪」識破被逮

台南一選區民進黨黨內互打

更多熱門

相關新聞

即／花防部驚傳2確診　受匡列者停休待檢

即／花防部驚傳2確診　受匡列者停休待檢

花東防衛指揮部19日驚傳至少有2員確診，指揮部除匡列相關人員快篩外，並下令受匡列人員均停止休假，靜待檢驗報告出爐，做進一步處置。

屏東法官助理染疫　法院說話了

屏東法官助理染疫　法院說話了

防疫保單10大QA一次看！　「隔離理賠」恐成絕跡

防疫保單10大QA一次看！　「隔離理賠」恐成絕跡

雲林2消防隊員確診！急採124人

雲林2消防隊員確診！急採124人

花蓮疫情延燒亞泥、台泥8人確診

花蓮疫情延燒亞泥、台泥8人確診

關鍵字：

新冠疫情確診3劑陰轉陽

讀者迴響

熱門新聞

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

快訊／今增2死！「本土狂飆1626例」創紀錄

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

數百萬人等著確診？　「穩賠不賺」、各家保險公司嚇到全面停售防疫險

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

2歲重症童病逝　父母穿防護衣見最後一面

快訊／首例重症男童父母陪伴下離世　確診父親悲痛回應

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

「大改版」防疫保單來了！隔離、確診都不包括　富邦新版鎖定住院理賠

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

本土+1626「分佈21縣市」！只剩金門無病例

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

快訊／《一家團圓》李燕確診！　親曝身體狀況

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面