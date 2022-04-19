南投+4！2人曾赴台北聽阿妹演唱會　3人打3劑仍突破性感染

▲集集火車站進行清消。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今日公佈4例確診個案，為集集鎮（案36676）、南投市（案37077）、埔里鎮（案37861）及草屯鎮民（案37862）；其中草屯鎮30歲女性、埔里鎮32歲女性曾分別在15和16日赴台北小巨蛋聽張惠妹演唱會，且2人CT值11.4、11.5皆相當低，而包括埔里確診者共3人都已打過3劑，其中一人為PCR陰轉陽。

案36676的22歲集集鎮男性，已接種3劑疫苗，4月15日曾與台南市的同學聚餐，爾後同學確診（案35933），集集鎮男子17日被匡列為密切接觸者，當天即有喉嚨異常，經PCR採檢陽性（CT值29.5）；南投縣衛生局匡列密切接觸者同住家人3人，PCR採檢皆為陰性，已匡列居家隔離，該男曾踏足集集火車站，縣府環保局獲報完成環境清消作業。

案37077的35歲南投市女性，也已接種3劑疫苗，與台中市確診個案（案30331）為同事關係，13日被匡列密切接觸者、居家隔離，15日有發燒但PCR採檢陰性，至18日採家用快篩陽性，經PCR採檢轉陽性（CT值14.47），匡列密切接觸者同住家人1人，PCR採檢皆為陰性，已匡列居家隔離，期間曾赴南投家樂福消費，衛生局已通知業者完成內部環境清消，並由環保局進行公共場域環境清消。

▲南投今天新增4例確診個案中，有3人都已打過3劑疫苗。（圖／南投縣政府提供）

案37861的埔里32歲女性，即使已接種3劑疫苗，16日至台北小巨蛋聽阿妹演唱會後，18日喉嚨不適，自行快篩3次皆陽性，至醫院採檢PCR陽性，匡列密切接觸者同住家人4人、友人1人 及外縣市親戚2人，共計7人，皆已通知採檢PCR，報告未出，已匡列居家隔離；該女公共足跡史包括全家大坪頂店、全家籃城店、誠光藥局、全聯埔里中正店及大樹藥局埔里店，衛生局已通知業者完成環境清消作業。

案37862的30歲草屯女性，是今天4例中唯一僅接種2劑疫苗者，15日至台北小巨蛋聽阿妹演唱會，也在18日喉嚨異常、咳嗽、全身倦怠、輕微發燒，自行快篩陽性，至醫院經PCR採檢陽性；匡列密切接觸者同住家人4人、職場接觸者18人及友人1人，共計23人，皆已通知採檢PCR，報告未出，已匡列居家隔離，所幸該女無縣內公共足跡史，外縣市接觸史、足跡史皆已通知當地衛生局。