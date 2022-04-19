部花醫院+外縣市婚宴疫情擴大　職場延燒亞泥、台泥已8人確診

▲0419花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

記者蔡怡萍／花蓮報導

今（19）日指揮中心公布本土新增1626名確診個案，其中花蓮新增74例，目前花蓮累計706例，96人住院中、出院223人，居家照護中293人，昨新增63人居家照護。今日個案依照源頭分析，小加拿大補習班有4名、部立花蓮醫院15名、外縣市婚宴17名，目前這條還在延燒，花蓮南區婚宴2名、已有收斂趨勢，餐酒館1名、外縣市通報2名、疫調中33名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

部立花蓮醫院傳播練今新增15名，院內有醫護人員1名、照服員2名、住民6名，共9位；而院外新增親密接觸者4名、曾於4/11到13日到醫院看診召回採檢的病人2名。

而小加拿大補習班外師延伸部分，新增案36737及案37586，是案31389與案35297的家人間傳染，分別是先生及哥哥；案37585是案39046的媽媽；案37601是案27876的親密接觸者，出現症狀確診。

至於到宜蘭參加婚宴、回到花蓮參加滿月酒群聚部分，餐廳、職場仍在延燒，衛生局長朱家祥也指出，這一條傳播鏈到目前為止仍沒消退；餐廳部分多了案37590、案37594，分別是弟弟與媽媽。而案35244與案35296為夫妻；案35667為案36763親密接觸者，於匡列中發病。案37597是案31396的孩子，也在匡列居隔期間發病。

另外，滿月酒與餐廳也慢慢在開始收斂，主要是延伸到職場這塊，有牽扯到亞泥、台泥，昨天2間公司經過大量普篩，亞泥篩出7個案、台泥1個案，也為婚宴後的延伸，案37122為台泥員工，其餘亞泥員工有7人確診。

外縣市婚宴回來後造成職場、餐廳、家人累計17人確診；南區婚宴群聚部分，增加2人，是案33864的丈夫案36764；另外，新增案36756是案32422的好友，因有共同活動足跡，也發病出現症狀。

目前傳播鏈收斂最明顯的為一開始的奧斯卡餐廳，今天只新增1例，案37610為案30373的先生，居隔期間有症狀確診，由2歲男童引起的慈濟醫院院內傳染也進入尾聲。