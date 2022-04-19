屏東+17！法官助理染疫　確診足跡：羊肉店、郵局、墾丁大街入列

▲恆春監理分站清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(19)日公布17例縣內確診個案，除9例為家族群聚感染，有1位法官助理確診衛生局共匡列240人採檢，有182人居家隔離，自主健康管理58人，相關足跡均已陸續完成清消作業。

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根據縣府疫調指出，17例中有4例與其他確診個案相關，其中案「37093」法官助理與高雄案「32037」接觸被匡列隔離，安排採檢陽性；這位法官助理足跡是4月14日早上8時到晚上8時均在法院內上班，於晚上8時20分到法院旁邊的OK便利店屏東棒球店，並在與案「32037」接觸被匡列於15日到18日隔離，19日確診。

屏東地方法發表新聞表示，本院院區國民法官科法官助理於4月15日（週五）通報其確診新冠肺炎。

該名法官助理於111年4月14日因身體不適，前往醫院檢查並施以PCR檢測，結果於同年月15日中午通知呈現陽性反應。該名法官助理於15日清晨通知本院疑似確診後，本院立即通知與其同辦公室之4位同仁，其等於15日並未到院，又其等均已施做PCR檢測，經檢測結果均為陰性反應，並實施居家辦公，目前均無症狀。至於其他非近距離長時間接觸之同仁，亦要求居家辦公並施做快篩(經檢測結果均為陰性反應)，且悉依司法院及本院防疫指引，進行自我健康監測。本院同時於同(15)日請清潔維護廠商就該法官助理曾接觸場域完成全面之清潔與消毒，下班後並請專業廠商進行全院大清消。

該名法官助理及與其有業務上長時間接觸之同仁，其等所辦理之業務均屬本院內部行政工作，並無與外界民眾有所接觸，對民眾洽公及本院業務運作，並無產生任何影響。

本院除確實遵守防疫指引，實施各項防疫作為外，並購置足量快篩試劑及防疫用品備用，以最嚴謹的防疫態度及作為，確實維護洽公民眾及本院同仁的健康安全。

案「37563」參加內埔鄉妙善宮社交舞活動，與確診者足跡重疊，收到簡訊至醫院採檢陽性；另有二案「37567」、「37880」為職業軍人，分別在台南、台北服役，放假返家收到通知採檢確診。

有13例仍在疫調及追溯感染源，其中有9例分屬三個家族群聚感染，恆春地區有二個家族，案「37095」、「37096」、「37098」、「37099」，為母親、兒子及二個8個月大的女嬰，及案「37097」、「37881」為一對母女。另案「37564」、「37565」、「37566」為長治某家庭群聚案，為一家三口爸爸媽媽及3歲女兒。

另案「37092」、「37094」、「37100」、「37882」持續疫調中。其中案「37094」為某醫院急診醫生，院方於18日中午急診即停診，進行全面清消，同時召回看診的病人、家屬及接觸的醫護人員採檢，共146人全部陰性。

衛生局表示，確診者相關足跡包括屏東監理站、屈臣氏萬丹店、老李羊肉店、北平孔家小館、屏東海豐郵局、7-11農科門市、墾丁大街、恆春監理分站、車埕慈勝宮、全聯福利中心恆春環城店、饋咖早午餐、台灣屏東地方法院、三朋美語補習班、楊家涼麵、阿秀小吃部牛肉麵、全家瑞光店、7-11薇風門市、全聯福利中心高樹店、茂發花果園、晨間廚房海豐店、早點之家、OK便利商店屏東棒球店、楊家涼麵等。