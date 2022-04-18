遇疫情延賽　竹市全中運自行車、射箭依舊紅不讓

▲ 射箭國男團體金牌，林詩嘉教練(左一)、林育暘(左二) 、林軒廷(右二)、陳品安(右一)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

111年全國中等學校運動會遇到疫情攪局，原訂於4月16日至21日賽事已延賽辦理，惟提前辦理的射箭與自行車項目，新竹市代表隊仍大有斬獲，截至17日，奪下2金1銀5銅的好成績，林智堅市長表示，選手們這段時間，深受是否停賽之困擾，能夠調整智最好狀態，奪下獎牌，非常困難，也希望在賽事期間能夠做好防疫措施，安全完賽。

新竹市政府教育處表示，本次全國中等學校運動會原定於4月16日至21日在花蓮辦理，許多項目在正式賽會開始前已經進行資格賽與會內賽，惟配合花蓮縣政府15日宣布，本次賽會將視疫情狀況，再行辦理，而配合賽程提前開始的項目，如輕艇（含龍舟）、跆拳道（品勢）、滑輪溜冰、網球、舉重及射箭，則繼續辦理，新竹市代表隊在射箭與自行車（場地賽）項目未因延賽而有所影響，順利奪下2金1銀5銅，為開賽好成績。

自由車團隊競速於4月8日就拉開本次賽會奪牌序幕，世界高中奪下男子組高男自由車團隊競速賽銅牌，並接連於4月9日再下高男組自由車4公里團隊追逐賽、高男組自由車個人爭先賽，兩面銅牌，並於4月10日個人賽項目奪下高男組自由車個人競輪賽銅牌、高男組自由車領先計分賽銀牌，坐收1銀4銅的好成績。

而富禮國中射箭隊於4月16日接棒，直接奪下新竹市首面國男組射箭團體賽金牌，國女組射箭團體賽銅牌，隔天再接再勵，再拿下一面國男組射箭個人賽金牌，共計入帳2金1銅。

「在確定是否能夠出賽前，會讓選手有許多的壓力。」自由車隊藍曉雲教練表示，「努力向上」是選手的責任，不管是場地賽提前，或是公路賽延後尚未開始比賽，賽場上的任何問題，選手就是必須努力向上，而這也讓這批孩子騎出了好成績。「是高三最後一次比賽，雖然希望成績能夠更好，但六年的時間能夠一直聽到教練的嘶吼聲，覺得很值得。」世界高中翁家茗選手表示，不能幫教練帶一塊金牌是個遺憾。

「首面國男金牌。」富禮國中專任運動教練溫雅雲表示，這應該是新竹市首面的國中男子組金牌，由於以往女子組表現突出，本屆國男組是富禮國中首年成立，就拿下金牌，成為大黑馬，奪冠成員中林育暘國二，林軒廷和陳品安都是國一菜島，驚喜全場。

獲得2金1銀5銅的選手分別是：

1. 富禮國中-林育暘(國男組射箭個人賽-金牌)

2. 富禮國中-林育暘、林軒廷、陳品安(國男組射箭團體賽-金牌)

3. 世界高中-陳家豪 (高男組自由車領先計分賽-銀牌)

4. 富禮國中-張琁、楊于芳、森麗恩(國女組射箭團體賽-銅牌)

5. 世界高中-鄭丞凱 (高男組自由車個人競輪賽-銅牌)

6. 世界高中-鄭丞凱 (高男組自由車個人爭先賽-銅牌)

7. 世界高中-張祐誠、曾奕維、陳家豪、邱煜程(高男組自由車4公里團隊追逐賽-銅牌)

8. 世界高中-姜建生、翁家茗、鄭丞凱、蔣更璿(高男組自由車團隊競速賽-銅牌)

教育處表示新竹市近幾年全中運成績亮眼，從109年11金10銀13銅到110年14金8銀9銅，三級培訓的實力儼然可見，，林智堅市長上任後重視體育扎根工作，投入近8,000萬元在各項選手培訓、參賽上，另也投入超過1.35億元，完成23所學校、29項操場、風雨球場整建工程，讓軟硬體設備都能滿足選手們的培訓需求，目前尚有網球雙打項目賽程持續進行，射箭項目於19、20日進行高中組比賽，希望市民朋友們能夠替選手們加油。