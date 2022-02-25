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「全猿出擊」挺光復　「光復必勝」霸氣登公車亭、路燈旗

▲公車亭有12位球員的大型海報與合照，象徵「全猿主場」。（圖／新竹市政府提供）

▲公車亭有12位球員的大型海報與合照，象徵「全猿主場」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

挺光復男籃再闖HBL四強！新竹市長林智堅今（25）日宣布，市府在光復路8座大型公車亭、24座路燈旗上，印上光復球員、隊徽及「新竹人挺光復」、「光復必勝」字樣為球隊應援，邀市民拍照打卡標註「#光復必勝」為球員加油！教育處表示，路燈旗以光復球衣大紅色為底配隊徽籃猿的藍色；公車亭有12位球員的大型海報與合照，象徵「全猿主場」；其中，明星雙箭頭球員張俊生、陳將双照片設於光復中學站，全體球員合照則設於清華大學站。

林智堅今與光復高中籃球隊總教練陳定杰、隊長張俊生及球員陳將双，開箱市府為光復男籃打造的應援公車亭，張俊生與陳將双更分別與公車亭上的個人大型海報合影。林智堅也邀請大家一起到光復路沿途的公車亭打卡拍照，為光復男籃拿下HBL冠軍集氣。

教育處表示，今年HBL高中籃球聯賽男子組準決賽最終戰，光復高中以85:71斬斷南山高中連勝，同時登上分組第一。主將陳將双攻下全場最高的29分，成為球隊贏球保證。光復高中挾帶超強實力，以預賽全勝狀況闖入八強，並拿到首次的八強第一，將於3月12、13日，在臺北小巨蛋繼續衝擊冠軍金盃。

教育處處長賴榮光表示，光復高中繼去年奪下HBL季軍、創下桃竹苗地區最佳成績，更是竹市首座季軍獎盃，今年極有可能再寫下隊史最好成績，甚至有可能是光復高中與新竹市首座HBL冠軍。因此，市府特別包下光復路公車亭與路燈旗，號召市民朋友共同為光復高中加油、打氣，一起見證光復籃猿完成全國制霸的歷史一刻。

教育處說明，此次公車亭及路燈旗以紅、藍色及光復籃猿的隊徽為主，搭配12位球員的大型海報及大合照，讓市民朋友能夠更深入認識新竹之光的成員。其中，代表光復籃猿的主視覺及明星雙箭頭陳將双及張俊生，分別設置在光復路兩側的公車亭（光復中學站），大合照則放置於清華大學站，歡迎市民朋友前往拍照打卡。

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