無懼，做自己的勇士　竹市110學年度友善校園週活動

▲北門國小賴雲鵬校長與學生一同宣誓。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為營造友善校園，並配合防疫規範，新竹市轄下各校於開學第一個月，利用線上、實體或混成模式，陸續辦理動靜態反霸凌及網路安全等議題系列宣導活動。林智堅市長表示，除了實體互動外，在網路時代，請各校持續關注學生在網路世界可能遇到的問題。從小學開始，塑造學生的守法意識及網路素養，指導正確使用數位科技的態度，並發展獨立思考判斷力，俾能辨識網路資訊之真偽。

今（16）日大庄國小友善校園「Be Your Own Hero無懼，做自己的勇士」活動，在教育處副處長沈靜濤、警察局少年隊宋瑞展副隊長，及教育部校外會楊環合副督導線上見證下，以「勇氣」與「自我保護」為價值核心，安排多元的學習展演活動，結合霸凌防制、網路素養及生命教育等議題，透過Google Meet工具直播，對全校共27班全體約750位學生進行直播宣導。

整體活動在行政的規劃與教師的指導下，採取由「學生對學生」宣導的模式，以貼近孩子的心理。首先，四年甲班學生演出「記得，還有我」行動劇、四年乙班學生鎖定網路原民世代最切身的網安議題，呼籲「Keep calm and be safe online」、四年丙班分享「用膝蓋跳舞的女孩─郭韋齊」與「樂觀的勇者 ─謝坤山」2則典範生命故事，鼓勵大家Never Give Up，最後由楊淮丞同學帶領全校師生宣誓反黑反毒反霸凌，每個人都能成為阻斷霸凌的勇士，將危機化為轉機，突破有限，創造無限，活出獨特的生命光彩。

另外本市北門國小結合全球網路安全日宣導媒體識讀，強化個資防護及不傳播不良的照片，並用5個w思考法辨別不實訊息、當小偵探；反毒部分新興毒品利用糖果、咖啡包去包裝行銷，提醒學生注意及辨別；茄苳國小友善校園是從日常生活實踐做起，落實有品茄苳。對於媒體識讀大家可以像小偵探一樣多一些事實求證，判斷什麼是真何謂是假?每天進步0.01，一年下來就可以進步快38倍，讓自己成為更好的自己。

三民國中此次宣導主題為：『Ｆearless-Be Ｍy Own Hero』。期望每位同學都可以勇於反毒、反黑、反霸凌，勇敢做自己的勇士，並於中廊設立『友善校園專區』，張貼各式文宣海報及陳列防制藥物濫用等互動式教材，供學生體驗。

教育處賴榮光處長強調，「兒童的健全發展與身心安全」是本市最重視的教育施政目標，倘知悉相關疑似法定事件，學校應依規通報，並及時啟動調查處理或輔導機制，釐清事實並提供學生相關教育輔導措施，務求回復校園生活並避免再犯。至於疑涉犯罪情形者，學校應主動協助學生尋求警政等公權力資源；如有將網路流傳資料下架之需要，可向「iWin網路內容防護機構」申請協助。數位科技延伸了學子的活動範圍，教育的責任更重了，在堅守住教育根本情懷之外，能夠善用並整合實體與網路、校內和校外，各種多元資源，並且攜手家庭共同合作，才能為學童打造一個真正安全的成長環境。