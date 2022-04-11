竹市一區一運動中心最後拼圖　香山綜合休閒運動館開工

▲香山綜合休閒運動館今（11）日正式開工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府成功爭取到體育署補助1.8億元，共投入2.3億元新建香山綜合休閒運動館（香山國民運動中心），為香山區首座室內運動場館，今（11）日正式開工。林智堅市長特別感謝賴清德副總統，在他擔任行政院長時，給予香山最大支持，核定補助香山運動館，解決香山區長期缺乏室內運動空間問題，同時也完成「一區一運動中心」最後拼圖，提供香山居民更多元的運動場域選擇，預計明年6月完工。

林智堅表示，新竹市政府這幾年向中央爭取很多經費，透過設計力導入公共建設翻轉城市，在他上任前就已規劃有新科與竹光運動中心，得到市民很大肯定，唯獨香山卻因人口限制未有規劃。當他上任市長後，特別拜訪時任行政院長賴清德，「我代表新竹市民拜託院長，自己作為香山子弟，故鄉卻沒有室內運動館說不過去。」

林智堅感謝賴清德副總統大力支持，向中央爭取經費新建運動中心，特別邀請到國際知名張瑪龍陳玉霖建築師事務所設計，他保證絕對是品質保證的優質運動中心。

他說，原先受限於經費並無泳池規劃，考量鄉親需求，努力爭取經費，得以興建泳池，如今館內設備項目齊全，提供熱愛運動的大小朋友使用，「雖然無法在任期內完成，以後作為市民和大家一起體驗，期待在市府及經營團隊努力下，持續翻轉新竹市。」

劉哲綱建築師表示，香山綜合休閒運動館緊鄰香山行政大樓，1樓立面仿清水塗料，2樓設計流線型金屬斜格柵，斜角計算過太陽照射角度，如同漂浮在空中的金屬盒子，創造都市動態感。為讓街景保持一致性，建物退縮形成都市騎樓與綠帶，設置街角廣場與街道家具，串聯開放空間，未來提供市集在廣場擺攤，而館內空間則通透明亮無死角，如同在戶外運動般，解開使用者室內運動帶來的束縛感。

教育處指出，香山綜合休閒運動館規劃地下1層、地上2層，1樓設大廳、游泳池(含兒童池)、Spa池、蒸氣室，2樓為桌球室、體適能中心、多功能教室、韻律教室，打造「樂齡、親子、婦女、無障礙」共融的休閒運動場館，未來將委由禾濤運動行銷有限公司營運，提供專業且多元的運動課程，並設置地下停車場。

市府指出，近年民眾運動健身需求頻率提高，為符合在地居民所需，設立香山綜合休閒運動館，是繼新科國民運動中心、竹光國民運動中心之後，帶給香山區市民全新的運動體驗。