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2.3億打造香山綜合休閒運動館　明年竹市一區一運動中心

▲香山綜合休閒運動館將坐落於育德街上、香山行政大樓旁。（圖／新竹市政府提供）

▲香山綜合休閒運動館將坐落於育德街上、香山行政大樓旁。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

香山區長期來缺乏室內運動空間，新竹市長林智堅今宣布，市府將投入2億3500萬元新建香山綜合休閒運動館（香山國民運動中心），並爭取到體育署1.8億補助，預計4月中旬動工、明年（112年）6月完工。未來香山國民運動中心將有韻律教室、桌球室、游泳池等全年齡皆宜的場域，滿足在地近8萬香山居民運動需求，過去缺乏室內運動館的新竹市，也終於將完成「一區一運動中心」最後一塊拼圖。

「室內、室外一次到位」，林智堅說，香山區雖有香山綜合運動場，長期以來缺乏室內運動空間，新竹市府首先爭取到客委會經費，在香山綜合運動場興建風雨球場、整修田徑場，並將興建香山休閒運動館，完成大香山區的體育運動拼圖。

林智堅表示，香山綜合休閒運動館（香山國民運動中心）將坐落於育德街上、香山行政大樓旁，總計地下1層、地上2層，將建置游泳池(含兒童池)、Spa池、蒸氣室、體適能中心、韻律教室與桌球室等適合全年齡皆宜的室內運動場域。

張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所表示，香山綜合休閒運動館（香山國民運動中心）位於香山行政大樓旁，為了讓兩建築相呼應，運動館外觀將以流線型來呈現運動的速度感，館內以空間透亮為設計，解開使用者於室內運動的束縛感。

新竹市政府教育處表示，香山休閒運動館於規劃設計時，即積極推動委外由專業廠商(OT)營運，也已順利完成招標由禾濤運動行銷有限公司經營。

教育處說，新竹市運動人口眾多，東區新科國民運動中心於104年啟用，北區竹光國民運動中心將於107年底完工，場地寬廣且設備新穎。此外，市府也完成開放式田徑場、南寮運動公園、頭前溪棒球場與17公里海岸線自行車道等，歡迎民眾多加使用。

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