　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市低收入戶學生助學金補助　3月10日至31日開放申請

▲本次申請日期自111年3月10日至3月31日止。（圖／新竹市政府提供）

▲本次申請日期自111年3月10日至3月31日止。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市政府持續關懷經濟弱勢家庭學生就學的權益，特辦理「低收入戶學生助學金」，希望透過助學金減緩家庭經濟壓力。助學金審查標準是採身份資格認定，惟須特別注意重讀、延修(畢)、轉學(系)降讀者，不予補助。

新竹市政府教育處表示，凡持有本市區公所111年度核發最新低收入戶證明書、年滿25歲（含）以下，並持續就讀於國內公私立大專院校、高中職校及新竹市公立國民中小學在學之低收入戶學生家庭，每位學生每學期補助5,000至2萬元不等的助學金。本次申請日期自111年3月10日至3月31日止，請民眾到區公所辦理，並把握時效於期限內完成申請。

教育處提醒民眾申請助學金時，應備齊以下文件：（1）公所核發之最新低收入戶證明書、（2）國中小學生證正反面影本或在學證明，高中以上學生請檢附有蓋註冊章之學生證或註冊證明書、（3）有效之受款人郵局存簿封面影本。

為加速申請程序，民眾可先至新竹市教育網(https://www.hc.edu.tw)表格下載—特前科—獎助學金—第6項 ，下載新竹市低收入戶學生助學金補助申請表及相關附件，先行填妥申請表並核章，再到區公所辦理。另為簡化申請流程，可在申請表中勾選戶籍資料查詢同意書項目，委託區公所辦理窗口代為查調戶籍資料，減少民眾奔波申請資料，有需求的民眾請多加利用。

民眾若有任何申請低收入戶學生助學金之相關問題，歡迎來電洽詢本府教育處、本市三區區公所民政課，聯繫方式如下：東區區公所電話：03-5218231分機208、北區區公所電話：03-5224694、香山區區公所電話：03-5307105分機244、市府教育處特前科電話：03-5427974。

新竹市低收入戶學生助學金補助申請說明：
申請時間：111年3月10日至3月31日
申請方式：攜帶申請表、相關佐證資料至各區公所申請
補助金額：本市國小學生5,000元、本市國中學生7,000元、公私立高中職（含五專至三年級）1萬4,000元、大專院校（含五專四至五年級）2萬元。

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
普丁爆將發動核武戰！女兒已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難
快訊／史上最硬教召　第3天操課內容曝
環東超貴車禍畫面曝！3車總價可買北市房　原因竟是2人「腳癢」
快訊／台電董事長確定為大停電丟官　王美花被慰留理由曝光
養羊男縱火奪6命　闖禍後還被當受災戶安置
普丁又失高級軍官　斯巴達指揮官戰死烏東
烏克蘭大反攻！特警持RPG「打爆俄坦克」　炸出巨大火球畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東台9線轎車撞變電箱　車頭全毀3人送醫

南投林管處發票換苗木3／11登場　1.2萬株6種台灣原生種任選

台東婦外出「忘了回家路」又絆倒　警熱心載返家

校園口腔保健推動成果亮眼　台南市齲齒率認證全國最低！

低溫特報！台7甲、台8及台14甲高海拔路段　不排除夜間管制通行

慶祝婦女節　南消局長送六甲「火鶴花」給女性員工

提升化學救災　南消辦化學災害搶救基礎班

衛福部樂生療養院重要里程碑　首座原住民族住宿式長照機構開工

2022新竹兒藝節4／1至4／5登場　太空主題遊具登陸左岸草原

竹市低收入戶學生助學金補助　3月10日至31日開放申請

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

小羔羊想喝奶竟上演軟骨功　折前腳用後腳推擠出柵欄外

台東台9線轎車撞變電箱　車頭全毀3人送醫

南投林管處發票換苗木3／11登場　1.2萬株6種台灣原生種任選

台東婦外出「忘了回家路」又絆倒　警熱心載返家

校園口腔保健推動成果亮眼　台南市齲齒率認證全國最低！

低溫特報！台7甲、台8及台14甲高海拔路段　不排除夜間管制通行

慶祝婦女節　南消局長送六甲「火鶴花」給女性員工

提升化學救災　南消辦化學災害搶救基礎班

衛福部樂生療養院重要里程碑　首座原住民族住宿式長照機構開工

2022新竹兒藝節4／1至4／5登場　太空主題遊具登陸左岸草原

竹市低收入戶學生助學金補助　3月10日至31日開放申請

閨密合資買車輪流開卻翻臉！各自推男友談判　他被5煞刀棍追殺

張競／共機南海失事「以演習掩蓋搜救？」　真是別鬧了⋯⋯

自家設太陽能板不怕停電？　專家：還要加裝一設施

原料汙染帶動記憶體止跌反彈　十銓將通知客戶調漲報價

台東台9線轎車撞變電箱　車頭全毀3人送醫

巴黎時裝周／BALENCIAGA壓軸服裝聲援烏克蘭！　藍黃色藏洋蔥

南投林管處發票換苗木3／11登場　1.2萬株6種台灣原生種任選

桃園社區「天降菜刀」險砸女網友　住戶陽台晾刀具不小心掉落

普丁恐將發動核武戰！女兒傳已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難

時尚部落客完美胸型全都露　星星遮點自封「Gucci女王」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

興中街惡火6死！35年偷情飯店改住宅

台中6死惡火傳雲梯車卡住　消局澄清

台中惡火釀6死　死者集中這樓層

大火躲3樓浴室　台中婦人不治

「燒到焦黑難辨識」中檢查惡火奪6命

桃園公費疫苗施打　3/8、10施打

林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開

台中大火2死4無生跡　鄰曝房東愛囤物

耗資10億！東森麗格薈成台中最新地標

被遺忘的弟弟　繞台半圈找到親姊被趕出門

台中大火再救出2婦…1人無生跡

台中恐怖大火　民眾目睹跳窗逃生尖叫

台南古都馬聲援烏克蘭日媒重視

桃園好市乘雙券加碼抽線上登記

更多熱門

相關新聞

「全猿出擊」挺光復　

「全猿出擊」挺光復　

挺光復男籃再闖HBL四強！新竹市長林智堅今（25）日宣布，市府在光復路8座大型公車亭、24座路燈旗上，印上光復球員、隊徽及「新竹人挺光復」、「光復必勝」字樣為球隊應援，邀市民拍照打卡標註「#光復必勝」為球員加油！教育處表示，路燈旗以光復球衣大紅色為底配隊徽籃猿的藍色；公車亭有12位球員的大型海報與合照，象徵「全猿主場」；其中，明星雙箭頭球員張俊生、陳將双照片設於光復中學站，全體球員合照則設於清華大學站。

竹市110學年度友善校園週活動

竹市110學年度友善校園週活動

開學日竹市啟動「護童專案」

開學日竹市啟動「護童專案」

開學前防疫整備　竹市中小學大清消

開學前防疫整備　竹市中小學大清消

竹市69校中小學開學前完成大清消

竹市69校中小學開學前完成大清消

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

快訊／謝忻裸照外流「已親自報案」

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面