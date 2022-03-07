竹市低收入戶學生助學金補助　3月10日至31日開放申請

▲本次申請日期自111年3月10日至3月31日止。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市政府持續關懷經濟弱勢家庭學生就學的權益，特辦理「低收入戶學生助學金」，希望透過助學金減緩家庭經濟壓力。助學金審查標準是採身份資格認定，惟須特別注意重讀、延修(畢)、轉學(系)降讀者，不予補助。

新竹市政府教育處表示，凡持有本市區公所111年度核發最新低收入戶證明書、年滿25歲（含）以下，並持續就讀於國內公私立大專院校、高中職校及新竹市公立國民中小學在學之低收入戶學生家庭，每位學生每學期補助5,000至2萬元不等的助學金。本次申請日期自111年3月10日至3月31日止，請民眾到區公所辦理，並把握時效於期限內完成申請。

教育處提醒民眾申請助學金時，應備齊以下文件：（1）公所核發之最新低收入戶證明書、（2）國中小學生證正反面影本或在學證明，高中以上學生請檢附有蓋註冊章之學生證或註冊證明書、（3）有效之受款人郵局存簿封面影本。

為加速申請程序，民眾可先至新竹市教育網(https://www.hc.edu.tw)表格下載—特前科—獎助學金—第6項 ，下載新竹市低收入戶學生助學金補助申請表及相關附件，先行填妥申請表並核章，再到區公所辦理。另為簡化申請流程，可在申請表中勾選戶籍資料查詢同意書項目，委託區公所辦理窗口代為查調戶籍資料，減少民眾奔波申請資料，有需求的民眾請多加利用。

民眾若有任何申請低收入戶學生助學金之相關問題，歡迎來電洽詢本府教育處、本市三區區公所民政課，聯繫方式如下：東區區公所電話：03-5218231分機208、北區區公所電話：03-5224694、香山區區公所電話：03-5307105分機244、市府教育處特前科電話：03-5427974。

新竹市低收入戶學生助學金補助申請說明：

申請時間：111年3月10日至3月31日

申請方式：攜帶申請表、相關佐證資料至各區公所申請

補助金額：本市國小學生5,000元、本市國中學生7,000元、公私立高中職（含五專至三年級）1萬4,000元、大專院校（含五專四至五年級）2萬元。