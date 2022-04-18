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花蓮4／18發放公費快篩試劑　月底6到11歲兒童接種疫苗

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在防疫記者會，針對確診個案及相關防疫措施進行說明。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚在防疫記者會，針對確診個案及相關防疫措施進行說明。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣17日新增119例新冠肺炎確診個案，由縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥與教育處代理處長翁書敏召開防疫記者會，針對確診個案及相關防疫措施進行說明，其中自昨日啟動的居家照護服務目前已有131人，持續分散花蓮縣的專責病房收治量能，也為無症狀及輕症者提供最好的醫療與生活照護服務。

徐榛蔚首先針對花蓮新增119案例分類說明，其中奧斯卡美式餐廳1人、餐廳群聚4人、小加拿大美語補習班4人、部立花蓮醫院44人、外縣婚宴群聚11人、部落婚宴14人、外縣2人、疫調中39人。

徐榛蔚接續說明，花蓮縣新冠疫苗接種自4月1日至16日共施打22382人數，其中第一劑2802人、第二劑3238人、追加劑16342人，現正持續施打中，請鄉親就近醫療院所施打；另就居家照護服務部分，目前尚有30人待服務中，請居家照護鄉親，務必隨時保持手機暢通，以便即時聯繫並安排視訊會診。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在防疫記者會，針對確診個案及相關防疫措施進行說明。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥表示，自4月14日起，花蓮縣凡輕症或無症狀確診患者將安排居家照護，並啟動基層醫療服務，提供最即時的醫療及生活照護。針對Omicron症狀，成人確診者在中重症之表現多為呼吸喘或急促、肺炎合併危險徵候，輕症多為喉嚨症狀、咳嗽、流鼻水、鼻塞及發燒等；兒童在中重症表現多為抽搐、意識不清、腦炎、胸口悶痛、冒冷汗、嘴唇發青，輕症多為發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨症狀、嘔吐或腹瀉等。

朱家祥還說，對於快篩後仍未收到結果通知之民眾，朱局長也說明衛生局只針對快篩結果為陽性之民眾做通知，結果為陰性者將不會主動通知，也請民眾放心。

朱家祥也提到，因應中央疫情指揮中心公告將分配10萬枚快篩劑至花蓮縣，花蓮縣衛生局自4月18日起，將公費家用快篩試劑分配於花蓮市11家診所、秀林鄉、新城鄉、吉安鄉共計有9家診所、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、玉里鎮、富里鄉共計有6家診所，民眾須經過醫師評估後，即可領取試劑進行快篩。另依衛福部食藥署核准莫德納疫苗用於6至11歲兒童接種，教育處將於下週一開始發放施打意願書，並由衛生局派員入校提供疫苗施打，花蓮縣預計將於4月底開始實施接種，以預防嚴重特殊傳染性肺炎，基礎劑施打2劑，每劑0.25mL（韓50微克mRNA，成人劑量的一半），2劑施打間隔28天。

教育處代理處長翁書敏說明，17日新增暫停實體課程校園有和平國小、秀林鄉立幼兒園和平分班、私立三立芳幼兒園三家各確診1人，將於24日前暫停實體課程。另外截至17日花蓮縣共有29所學校（包含部分班級與全校）暫停實體課程，其中花蓮市16所、吉安鄉5所、秀林鄉5所、新城鄉2所、鳳林鎮1所。
 

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