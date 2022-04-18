6-11歲打莫德納被轟慘！他不解「提1方案」　鄉民洗版笑：很粗暴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

指揮中心昨（17）日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，且兩劑施打間隔28天。怎料消息一出，立刻掀起家長們的反彈，對此就有網友借鏡國外做法，好奇問道「為什麼不買BNT兒童版？」

網友在PTT直言，「看了一下各國開放兒童打的疫苗，幾乎清一色都是BNT兒童版，只有英國在4月14日批准打莫德納，一樣是半劑量、間隔四週、6歲以上。」

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眼看許多家長憂心忡忡，紛紛質疑「為何要拿孩子當白老鼠？」「連美國都只給12歲以下打BNT，我們卻是要打莫德納？」讓他不禁想問，為何不直接買兒童版BNT就好？

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，鄉民紛紛回應，「你這問題很粗暴」、「居心叵測膩」、「太粗暴」、「粗暴的提問DUCK不必」、「推英國確實有開放」、「加拿大跟澳洲也有吧」、「不早說」。

事實上，針對「兒童BNT疫苗」的部分，衛福部長陳時中解釋，雖然已將合約草本送出，但至今尚未接獲回覆。

至於讓兒童接種莫德納一事，指揮中心昨指出，食藥署已召開「6歲至11歲兒童接種疫苗」EUA審查會議，出席的專家建議，核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，「用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天」。