上健身房4／22起「需打滿3劑！」　鄉民怒批：不會早點說？

▲有網友質疑，為何上健身房要打滿3劑疫苗不早說。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

國內本土疫情持續延燒，疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，4/22起參加進香團、旅行團及健身房場所，皆要求打滿3劑疫苗，此消息一出在網上掀起罵聲一片，有網友質疑，為何要打滿3劑不早點說，現在連健身房都進不去。

針對4/22起要打滿3劑才能進健身房的政策，一名網友在PTT上發文表示，「我知道疫苗的重要性，但要打滿3劑不會早點講嗎，別說酒吧，我連健身房都進不去。」

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▲指揮中心宣布4/22起強化第三劑接種規範。（圖／指揮中心提供）

文章一出有網友跟原PO持相同想法，「本來沒說不打會有地方不能去」、「真的，哭啊，明明兩劑很夠了」、「間隔不夠的怎麼辦」。

不過也有網友認為，其實早就開始呼籲要打滿3劑疫苗了，「早就呼籲打第三劑，自己不聽怪誰」、「那麼多時間給你打，不打怪我囉」、「指揮中心呼籲很多次了，自己不打，怪誰？」「其實之前就有說了，這個……」。

陳時中對此一政策指出，運動的時候希望大家可以更輕鬆、不用戴口罩，但呼吸比較急促的情形下，飛沫傳染可能性變高，且運動時間較長，健身代表對於自己健康很重視，所以盡快打疫苗也是重視健康的一環。