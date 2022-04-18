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指揮中心突宣布打3劑才能出團業者氣炸！　王國材：看報導才知道

▲▼立法院交通委員會邀請交通部長王國材進行專題報告 五一台鐵醞釀罷工相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王國材說，打完3劑才能出團政策也是看了報導才知道。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布4月22日起，不特定人員參團旅遊都要打完3劑疫苗才能參加，引發不少業者抗議，交通部部長王國材今（18日）表示，確實這件事很突然宣布，交通部也是看了報導才知道。

王國材今出席立法院交通委員會受訪提到，的確這次指揮中心的宣布，交通部跟觀光局都是看了報導才知道，這幾天有做危機處理，現在主要有兩項旅行業比較高成本的部分，交通航空費用和旅館費用。

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王國材說，航空費用已跟航空公司談好，可以完全退費，旅宿業部分有合約問題，規定在一定天數可以退多少，但這牽涉到旅行業跟旅宿業都是受害者，交通部會持續溝通 談到合理的退費方案，這部分還在進行中。

規範宣布引起許多旅遊糾紛，觀光局昨天宣布，已協助向航空公司、旅宿業者溝通，減免或減低相關退票（訂房）手續費，以盡量減少旅客損失，經民航局向國內航線航空業者協調，已同意4月18日前預定於4月22日後出團團體，如旅客未施打第3劑疫苗，旅行業者可於4月21日前檢附團體旅客的疫苗小黃卡或健保App截圖等相關證明，向航空業者申請免手續費退、改票，自4月22日之團體旅遊即依指揮中心規定辦理。
 

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