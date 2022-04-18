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兒童打莫德納　醫揭很多人不知「這件事」：狂問怎沒BNT

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天，食藥署也已通過EUA審查會議。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，很多民眾、政治人物都不知道，莫德納在歐盟、加拿大和澳洲兒童都拿到EUA了，每天狂問怎麼沒BNT？他建議，兒童的莫德納也可以如同青少年，相隔至少12周再施打，以減少不良反應的機率。

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，至於莫德納在美國申請青少年以下的EUA有點卡住，可能是因為在多國發現心肌炎在青少年的機率比BNT高，美國FDA要求補資料，到現在美國莫德納還沒能在青少年和兒童使用。

林氏璧指出，莫德納往下做青少年，兒童和小小孩的臨床試驗是已經做完了，最近許多國家地域也都批准了莫德納在兒童的緊急使用授權，包括澳洲在2/23、歐盟EMA在2/24、加拿大在3/17、英國在4/14。

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▼指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天。（圖／資料照）

警察駐點,維護治安,維護安全,上下學安全,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／資料照）

林氏璧說，BNT／輝瑞替兒童特別做了一個橘瓶，是成人的三分之一量10微克，這個緩衝液和包裝也換了，理論上要替兒童施打的話要早點去買；但莫德納就沒這麼麻煩，它的臨床試驗就是直接用原本疫苗半量施打，沒有改包裝的問題。

林氏璧提到，台灣今年有2000萬劑莫德納訂單，明年有1500萬，應該是綽綽有餘；他個人沒有覺得非得去買BNT／輝瑞的橘瓶，且輝瑞在2~5歲幼兒打兩劑3微克，產生中和抗體不夠，目前正在觀察打三劑的效果。

林氏璧表示，但莫德納已經做出打25微克、在6個月到6歲的小孩中和抗體沒問題，也正在和各國法規單位申請，在小小孩的疫苗來說，莫德納可能還會超車BNT。

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧寫道，一個重要的問題是BNT在兒童通過比較久了，所以累積有很多國家的大量安全性和有效性的資料；但莫德納在兒童多半國家也都才剛剛通過，還沒有大量安全性和有效性的資料。

林氏璧指出，而兩者劑量差很多，兒童劑量BNT10微克（成人的三分之一），莫德納50微克（成人的二分之一），這劑量相差5倍，因此BNT在兒童觀察到的心肌炎發生率低，不能直接用在莫德納上，「要我個人建議，我認為兒童的莫德納也可以如同青少年相隔至少12周再施打，以減少不良反應的機率。」

「兒童該不該打新冠疫苗？」林氏璧認為，周三ACIP專家會議後，兒科疫苗的專家們應該要更深入和家長說明，應列舉兒童染新冠的致死率、後遺症長新冠的機率、施打疫苗的優缺點，防止本身感染、防住院，防止帶回家傳給他人效力如何，這些保護力可持續多久，可能副作用機率等等，最後由家長自行決定是否施打。

食藥署17日召開6~11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，與會專家建議核准莫德納可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天。

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