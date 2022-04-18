美國「860萬兒童」打BNT　國民黨轟陳時中：把台灣小孩當成白老鼠

▲輝瑞新冠疫苗。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，6到11歲兒童可以接種新冠疫苗莫德納，引發大批家長不滿，質疑連美國都只給12歲以下打新冠疫苗BNT，台灣卻是要打莫德納。對此，國民黨表示，如果有更安全的疫苗可以選擇，請不要將台灣兒童當成白老鼠，使用比較有風險的疫苗。

國民黨醫療委員會表示，站在守護兒童生命健康的立場，請陳時中必須思考三個問題，第一，台灣為何不選擇已有「臨床適應症」的BNT疫苗？美國連對自己國產的莫德納都沒有太多信心敢用於兒童，台灣又是基於哪裡的勇氣拿台灣兒童嘗試？

第二，全球感染新冠肺炎人數以億計，疫苗接種的大數據各國都有，成果分析都可供台灣政府參考，陳時中使用莫德納的決策與理由有義務讓全國民眾知曉。第三，家長對於將莫德納疫苗接種在6至11歲的兒童身上充滿擔憂與恐懼，陳時中有必要且誠實地解釋清楚，會對兒童產生哪些副作用與後遺症，以及評估可能的死亡人數等。

國民黨醫療委員會指出，台灣少子女化的情形日益嚴重，小孩已是台灣非常稀有且珍貴的寶貝，政府對於兒童的任何一項涉及生命健康的決策，都必須站在對兒童最有利的角度思考，如果有更安全的疫苗可以選擇，請不要將台灣兒童當成白老鼠，使用比較有風險的疫苗。