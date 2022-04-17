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陳柏惟驚傳要退出台灣基進　林靜儀：讓他休息好好思考

▲▼台中市第二選區立委補選，民進黨籍立委參選人林靜儀最後擊敗競爭對手顏寬恆，贏得補選。在結果底定後，林靜怡在競選團隊林佳龍、蔡其昌、陳柏惟等人的陪同下上台發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲前台灣基進立委陳柏惟（左）驚傳退黨，民進黨立委林靜儀（右）希望他休息後好好思考。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

前台灣基進立委陳柏惟17日驚傳退黨，民進黨立委林靜儀表示，陳柏惟經營選區很不容易，後來又遭遇非常惡劣的罷免，過程中一邊要問政、一邊要服務地方，在接下來的立委補選又非常努力投入，「他會覺得很辛苦、很累，希望大家一起體諒他」，也期待他在休息之後好好地思考。

媒體報導，陳柏惟因站台加上人情還不完，與台灣基進起爭執擬退黨，陳柏惟17日凌晨在臉書澄清，「國民黨不倒、台灣不會好」是他加入基進的參政理念，能幫就幫、沒有偏袒特定派系，目前的狀況是自己不夠基進。

林靜儀下午透過影片向媒體表示，昨天看到新聞大家都蠻意外的，不過她看到多數的支持者，還是希望站在體諒跟繼續支持的狀態，國民黨之前針對陳柏惟進行惡劣的罷免案，對於正在民主政治上萌發、努力的小黨，是很不公平的事情。

林靜儀指出，接下來就是年底的地方選舉，台灣基進內部一定也會有不同的規劃，「這些規劃站在友黨的立場，我之前說過，我們希望能夠互相合作，互相競爭、互相合作」。

林靜儀也說，台灣基進接下來不論在是哪一個地方的選舉、每一個縣市的選舉，陳柏惟畢竟也是一個重要的政治人物，希望都可以有好的討論，也能繼續讓更多年輕參政者，在過程中都有支持與努力的空間。

林靜儀說明，陳柏惟在當選一年多之後，經營選區非常不容易，「我相信他的壓力跟所花費的時間，對他來說都非常辛苦」，後來又遭遇非常惡劣的罷免，過程中他一邊要問政，一邊還要在地方服務，接著在立委補選的過程中，陳柏惟也非常努力地幫忙。

林靜儀坦言，陳柏惟會覺得很辛苦、很累，希望大家一起體諒他，讓他休息一下，「大家也都很期待他在休息之後，可以好好地思考，然後再繼續來努力」。

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