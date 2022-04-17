陳柏惟驚傳退黨　台灣基進一早發聲明「感謝至今的付出」

▲台灣基進黨前立委陳柏惟。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／綜合報導

面對退黨傳言，台灣基進黨前立委陳柏惟凌晨以長文回應，坦言基進黨內部有爭辯，但「加入其他政黨，並不是事實。」而17日一早，台灣基進黨也發出聲明，強調「感謝柏惟至今為台灣基進、為我們共同的理念所付出的努力。」

桃園前市議員王浩宇16日深夜發文，稱3Q退出台灣基進，「本人未回應，但確定已辭去黨內職務。」消息傳出後，隨即引發關注。

對於各界關心，陳柏惟說，自己在摔下車後，用最快的方式回到大家面前，但那晚開始，就有另外一條故事線推進，像是黨內外議員提名的競爭、黨部資源的分配、服務處開銷、人員薪資、而最直接重大的問題就是助理留用名額，「每次的失敗都會有人來人走，但這一次變動過於劇烈，產生了一些後遺症。」

陳柏惟透露自己在黨內面對的壓力，而基進始終希望他能更基進一些，同時也有同志覺得他在傷害基進，「後來我才發現，120%我已經不能夠更基進一些了。」

不過，陳柏惟強調，報導稱他因為站台與人情還不完起爭執或揣測加入其他政黨，並不是事實。而台灣基進秘書長王興煥則表示，陳柏惟於志工群組發布表示將辭去黨職務（中彰投黨部主委一職），並非退黨。

台灣基進黨17日透過聲明說明，台灣基進，從來不是一個一帆風順的政黨。他們遭遇的挫折，流下懊悔的眼淚，遠多過喜悅。路很長、不好走，很多夥伴，在打拼的過程中，全力燃燒，感到疲累，因此總有夥伴來來去去，有些人希望放慢腳步，重新思考自己的方向，有其他規劃，或者想去感受政治工作以外的生活。對於每個想休息、或想調整腳步的夥伴，我們都予以尊重及祝福，也希望能夠有再度並肩作戰的一天。

台灣基進黨指出，從艱困選區、備受矚目的立委席次、到報復性罷免的壓力，這些年一路戰過來，請容他們借大家的雙手給予柏惟最溫暖誠摯的掌聲，柏惟真的辛苦了。

台灣基進黨也說，柏惟的任何決定，黨都予以尊重與祝福。感謝柏惟至今為台灣基進、為他們共同的理念所付出的努力。不論接下來的路如何，相信他們仍會是一起為台灣民主、為更好的未來共同打拚的同伴。

▲台灣基進黨聲明。（圖／翻攝台灣基進黨臉書）