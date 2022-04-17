　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟驚傳退黨　台灣基進一早發聲明「感謝至今的付出」

▲▼台中市第二選區立委補選，民進黨籍立委參選人林靜儀最後擊敗競爭對手顏寬恆，贏得補選。在結果底定後，林靜怡在競選團隊林佳龍、蔡其昌、陳柏惟等人的陪同下上台發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣基進黨前立委陳柏惟。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／綜合報導

面對退黨傳言，台灣基進黨前立委陳柏惟凌晨以長文回應，坦言基進黨內部有爭辯，但「加入其他政黨，並不是事實。」而17日一早，台灣基進黨也發出聲明，強調「感謝柏惟至今為台灣基進、為我們共同的理念所付出的努力。」

桃園前市議員王浩宇16日深夜發文，稱3Q退出台灣基進，「本人未回應，但確定已辭去黨內職務。」消息傳出後，隨即引發關注。

對於各界關心，陳柏惟說，自己在摔下車後，用最快的方式回到大家面前，但那晚開始，就有另外一條故事線推進，像是黨內外議員提名的競爭、黨部資源的分配、服務處開銷、人員薪資、而最直接重大的問題就是助理留用名額，「每次的失敗都會有人來人走，但這一次變動過於劇烈，產生了一些後遺症。」

陳柏惟透露自己在黨內面對的壓力，而基進始終希望他能更基進一些，同時也有同志覺得他在傷害基進，「後來我才發現，120%我已經不能夠更基進一些了。」

不過，陳柏惟強調，報導稱他因為站台與人情還不完起爭執或揣測加入其他政黨，並不是事實。而台灣基進秘書長王興煥則表示，陳柏惟於志工群組發布表示將辭去黨職務（中彰投黨部主委一職），並非退黨。

台灣基進黨17日透過聲明說明，台灣基進，從來不是一個一帆風順的政黨。他們遭遇的挫折，流下懊悔的眼淚，遠多過喜悅。路很長、不好走，很多夥伴，在打拼的過程中，全力燃燒，感到疲累，因此總有夥伴來來去去，有些人希望放慢腳步，重新思考自己的方向，有其他規劃，或者想去感受政治工作以外的生活。對於每個想休息、或想調整腳步的夥伴，我們都予以尊重及祝福，也希望能夠有再度並肩作戰的一天。

台灣基進黨指出，從艱困選區、備受矚目的立委席次、到報復性罷免的壓力，這些年一路戰過來，請容他們借大家的雙手給予柏惟最溫暖誠摯的掌聲，柏惟真的辛苦了。

台灣基進黨也說，柏惟的任何決定，黨都予以尊重與祝福。感謝柏惟至今為台灣基進、為他們共同的理念所付出的努力。不論接下來的路如何，相信他們仍會是一起為台灣民主、為更好的未來共同打拚的同伴。

▲▼台灣基進黨聲明。（圖／翻攝台灣基進黨臉書）

▲台灣基進黨聲明。（圖／翻攝台灣基進黨臉書）

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►什麼？穿襪子也能減壓

ET快訊
快訊／大谷連兩天開轟！　棒打前國聯救援王
快訊／羅智強怒了！　已退出國民黨群組
女兒出生不到半年！　男星驚傳失聯
快訊／陳柏惟驚傳退黨！　台灣基進發聲了
淫師偷拍女童下體存雲端！　最小僅2歲
阿嬤跌倒骨折　冷血孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月
學者曝疫情持續時間：台灣確診數一定破百萬
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

就是要選桃園市長！羅智強辭副祕書長還沒准　自己先退國民黨主管群組

陳柏惟驚傳退黨　台灣基進一早發聲明「感謝至今的付出」

傳蔣萬安寫市政白皮書！柯文哲哈哈大笑　黃珊珊：把自己工作做好

王浩宇驚呼「3Q哥驚傳退出台灣基進」　陳柏惟深夜回應了！

陳柏惟驚傳退黨！　台灣基進秘書長：只是想休息、辭去黨職

新北近5百人選擇居家照護　關懷箱附10支快篩劑、口罩

「清零」到「共存」有磨合期　侯友宜：疫調簡化、縮小匡列

「蔣萬安民調下滑是明顯事實」　林鶴明：國民黨沒作為恐更不利

北市再撒12張海量足跡　內湖IKEA、WAVE夜店、萬怡酒店、一蘭拉麵上榜

「新北把問題歸咎確診者」　卓冠廷：侯友宜該親自了解三峽六口

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

體育老師帥秀「旋轉泡泡球」球一發側旋下殺直攻對角！

就是要選桃園市長！羅智強辭副祕書長還沒准　自己先退國民黨主管群組

陳柏惟驚傳退黨　台灣基進一早發聲明「感謝至今的付出」

傳蔣萬安寫市政白皮書！柯文哲哈哈大笑　黃珊珊：把自己工作做好

王浩宇驚呼「3Q哥驚傳退出台灣基進」　陳柏惟深夜回應了！

陳柏惟驚傳退黨！　台灣基進秘書長：只是想休息、辭去黨職

新北近5百人選擇居家照護　關懷箱附10支快篩劑、口罩

「清零」到「共存」有磨合期　侯友宜：疫調簡化、縮小匡列

「蔣萬安民調下滑是明顯事實」　林鶴明：國民黨沒作為恐更不利

北市再撒12張海量足跡　內湖IKEA、WAVE夜店、萬怡酒店、一蘭拉麵上榜

「新北把問題歸咎確診者」　卓冠廷：侯友宜該親自了解三峽六口

忘記不加番茄醬！男友爆氣動手囚禁　巫苡萱「交往1年才知變小三」

莫斯科號「倖存船員」首度現身　俄海軍總司令接見影片曝光

LINE NFT日本上線！　首波上架吉本興業、機動警察等

大腸＋腿庫組合太搶眼！被封涼麵假扮的「神人豬腳店」淋蒜汁更香

就是要選桃園市長！羅智強辭副祕書長還沒准　自己先退國民黨主管群組

顏佑庭《營業中》切番茄也出狀況！楊銘威：你怎麼長大的

大谷翔平連兩天開轟　棒打前國聯救援王

快訊／本土再破千？兒童施打莫德納EUA審查　陳時中下午2點說明

台女閃婚陸男　剛出院就收到偷吃影片！他竟回「帶著套呢」

台灣鹹酥雞讓美國妹吃到翻白眼　她最愛這一樣

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

王浩宇爆「3Q哥退黨」陳柏惟回應了

陳柏惟驚傳退黨　台灣基進一早發聲明

北市再撒12張海量足跡　內湖IKEA、WAVE夜店、萬怡酒店、一蘭拉麵上榜

陳柏惟傳退黨 王興煥澄清：辭黨職非退黨

新北近5百人選擇居家照護　關懷箱附10支快篩劑、口罩

民進黨高雄大寮林園選區前副議長落馬　李雨庭因婦女保障出線

快訊／立院三讀村里長「事務補助費」增至5萬

中和2歲確診童ICU搶救中　蔡壁如卻指「高燒不治」

「清零」到「共存」有磨合期　侯友宜：疫調簡化、縮小匡列

陳時中一天爆氣兩次！　她轟「真把自己當神」：壞掉了

中和2歲童重症搶救　新北：病況非常罕見

「蔣萬安民調下滑是明顯事實」　林鶴明：國民黨沒作為恐更不利

本土破千例新北不公布足跡　民眾喊話：公布才知道哪裡危險

快訊／北市7案最新足跡！文華東方、晶華酒店、國際酒展

更多熱門

相關新聞

王浩宇爆「3Q哥退黨」陳柏惟回應了

王浩宇爆「3Q哥退黨」陳柏惟回應了

桃園前市議員王浩宇16日深夜發文「3Q驚傳退出台灣基進」，立刻引起網友熱議，不少網友驚呼「發生什麼事了」、「怎可能」。對此，「3Q哥」陳柏惟回應「我真的盡力了」也強調揣測加入其他政黨，並非事實。

陳柏惟傳退黨 王興煥澄清：辭黨職非退黨

陳柏惟傳退黨 王興煥澄清：辭黨職非退黨

李雨蓁遭選委會罰50萬　周春米林靜儀聲援

李雨蓁遭選委會罰50萬　周春米林靜儀聲援

國防手冊缺乏抵抗意志　台灣基進批官僚心態

國防手冊缺乏抵抗意志　台灣基進批官僚心態

刪Q投票發文挨罰50萬元　李雨蓁喊冤：只是呼籲合法監票

刪Q投票發文挨罰50萬元　李雨蓁喊冤：只是呼籲合法監票

關鍵字：

台灣基進黨基進陳柏惟3Q

讀者迴響

熱門新聞

網紅一家確診「小孩學校家長都不知」！遭轟延遲通報無奈道歉

洗澡感覺有人偷窺！她抬頭一看崩潰：在幹嘛

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

美魔女歌手癌末「嘴只能張開一指」　曝治療過程：被判死刑

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

即／台中晚間驚傳兇殺案　1人送醫不治

男女貓纜親密交疊　他怒：當摩鐵

最兇國文老師Q塔喊話徐小可　2種人別碰政治

他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？

6歲兒玩手機「竟滑到媽媽性愛片」！全家當場傻眼

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

快訊／倒春寒！　今晨13.2℃「全台有雨」

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面