　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李雨蓁遭罰50萬激動落淚　周春米、林靜儀到場暖心聲援

▲▼台灣基進13日上午召開「台中市選委會標準何在？泡茶顧票不開罰，呼籲監票被算帳」記者會。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進召開「台中市選委會標準何在？泡茶顧票不開罰，呼籲監票被算帳」記者會。（圖／台灣基進提供）

記者林銘翰／台北報導

前台灣基進立委陳柏惟去年遭罷免，但罷免案投票當天，台灣基進組織部主任李雨蓁在臉書稱各投開票所「陸續傳出狀況」，因涉嫌煽動反罷免並影響投票人，遭台中市選委會裁處50萬元罰鍰。對此，民進黨立委周春米、林靜儀皆認為監票並無不妥，要求台中市選委會說明違法之處。

台灣基進13日上午召開「台中市選委會標準何在？泡茶顧票不開罰，呼籲監票被算帳」記者會，與會者包括周春米、林靜儀、陳柏惟、李雨蓁、台灣基進秘書長王興煥、律師曾友俞等人。

王興煥表示，去年10月23日罷免案的投票日，李雨蓁呼籲「監票」絲毫無涉投票意向，卻被台中市選委會裁定為「於投票日從事競選、助選或罷免活動」，不論就實質面或形式面，這都是違背正義的裁處。

王興煥批評，台中市選委會不僅傷害律法，也傷害民主，在投票所周遭給選民壓力的可疑人士不被追究，呼籲合法監票的李雨蓁卻被濫訴濫罰，這與罷免案的結果一樣，都是台灣民主的逆流。

周春米透露，自己聽到李雨蓁被開罰50萬，除了擔心她要從哪裡籌錢之外，自己也馬上看了相關貼文與裁處書，令她感到驚訝的是，李雨蓁的貼文只提到監票，沒有任何呼籲投票的作為，且裁處書沒有敘明任何理由，僅有引用法條，完全違背法律上該有的形式與程序。

▲▼台灣基進13日上午召開「台中市選委會標準何在？泡茶顧票不開罰，呼籲監票被算帳」記者會。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進組織部主任李雨蓁激動落淚。（圖／台灣基進提供）

林靜儀則說，呼籲全民自主監票的本質即在深化民主，不管是選舉、公投或是罷免等投票行為皆然，自己在這次立委補選期間，也有推出懶人包請民眾留意疑似干擾投票及投開票的舞弊事件，並提供合法的因應方式，請民眾投票後，也可以前往自主監票。

林靜儀提及，當天確實有民眾回報許多異常的現象，例如投開票所外多有手持計數器疑似點人頭的情況、攝影機拍攝前往投票的民眾等情形，這些都可能是影響民眾投票意向的行為，李雨蓁僅是在社群媒體呼籲有異常情況，沒有不妥之處。

陳柏惟也質疑，這幾年台灣各地都有公民自主監票的風潮，這些自願者不為私利、與黨派無關，都是為了維護台灣民主的制度，如果提醒大家監票就被如此針對，「公理何在？公義何在？」

李雨蓁強調，在自己的呼籲文當中，從頭到尾沒有一字一句、提到任何跟投票意向有關的內容，也沒有拉票行為，僅是呼籲大家一起合法監票，因為投票日當天有許多亂象，有人拿著攝錄影機全程錄影、有人用計數器計票，更有人在投開票所圍事顧票，這些舉動都造成鄉親極大的壓力。

李雨蓁說，這些形成鄉親壓力的人沒事，自己僅是呼籲民眾合法監票，卻要被台中市選委會重罰50萬，她將向台中市選委會提起訴願，期盼訴願書送交中央選委會後，社會大眾會還給為台灣民主自由奮戰的年輕從政者一個清白，日後也不會再有人被政治追殺。

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
本土+744聚餐旅遊該取消？　專家：「2種人」可照常
快訊／阿塱壹古道海域膠筏翻覆！　1人不治身亡
搶到停售！　各家「防疫保單」一圖看懂
花蓮開第一槍「不公布足跡」遭洗版狂罵！　徐榛蔚改口了
快訊／大甲媽遶境爆足跡！　確診女福興宮外停留1hr
快訊／增2女赴阿妹演唱會染疫！　基隆+55　
快訊／彰化17足跡曝：阿泉爌肉飯、米糕店
快訊／台中+23！　大雅300人工廠爆群聚
4月炸4450例「確診分布地圖」曝！　2縣市一夜變色
快訊／篩檢2千人揪25確診！　柯文哲示警：潛伏感染源相當多
快訊／本土744例「分佈19縣市」！　新北+264最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

信義某國小傳1學生確診送加護！家長批校方隱瞞　北市：病況是個人隱私

侯友宜不回答是否連任「其中必有緣故」　林錫耀：觀望可直攻2024

被爆酸賴香伶「要黨主席道歉」　柯文哲認：沒事先套好招

美政府人權報告關切陸影響台媒　外交部：台美合作民主議題

李秉穎傳接指揮官後赴民進黨報告　蔡英文感謝他2年來扮重要角色

桃園客運買新車詐領1200萬　監院要求交通部追討補助款

柯文哲估疫情還要打4個月　「單日+200」在宅居隔得納電商系統

勞動局慘了！勞檢《鏡電視》疑洩密　北市議會通過送北檢調查

李雨蓁遭罰50萬激動落淚　周春米、林靜儀到場暖心聲援

快訊／「娛樂圈」疫情延燒　北市：中山區「類普篩」有疑慮都可做

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

信義某國小傳1學生確診送加護！家長批校方隱瞞　北市：病況是個人隱私

侯友宜不回答是否連任「其中必有緣故」　林錫耀：觀望可直攻2024

被爆酸賴香伶「要黨主席道歉」　柯文哲認：沒事先套好招

美政府人權報告關切陸影響台媒　外交部：台美合作民主議題

李秉穎傳接指揮官後赴民進黨報告　蔡英文感謝他2年來扮重要角色

桃園客運買新車詐領1200萬　監院要求交通部追討補助款

柯文哲估疫情還要打4個月　「單日+200」在宅居隔得納電商系統

勞動局慘了！勞檢《鏡電視》疑洩密　北市議會通過送北檢調查

李雨蓁遭罰50萬激動落淚　周春米、林靜儀到場暖心聲援

快訊／「娛樂圈」疫情延燒　北市：中山區「類普篩」有疑慮都可做

惡霸犬曬太陽翻肚「放鬆到壞掉」　形象崩壞笑翻網：好像烤乳豬

陸近期依法釋放李明哲　陸委會：務求最短時間內安全返台

快訊／宜蘭晶園婚宴傳播鏈+5　林姿妙和染疫女議員都列席

綠營譏是傻蛋！　羅智強桃北通勤自勉「當一名親民市長」

Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬

南投+1！花蓮父母確診傳女兒　匡列151人採檢結果曝

信義某國小傳1學生確診送加護！家長批校方隱瞞　北市：病況是個人隱私

打不打第4劑疫苗？研究結果曝「保護力時間」：8週就失效

銀髮勞動力線上論壇　邀請企業分享青銀共學經驗

「一個月只賺3萬，幹嘛去攬這麼多事」先擺脫這想法　想要加薪必做的3件事

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

政治熱門新聞

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

疫情警戒標準陳時中曝9字　藍委愣住

快訊／同島一命！　侯友宜示警：疫情大海嘯即將來臨

新停課標準「新北彈性應變」　侯友宜：校長當指揮官

「娛樂圈」疫情燒不停　黃珊珊：中山區列熱區

快訊／雙和醫院爆群聚　急診室護理師1傳4

快訊／北市曝7確診足跡！中山2禮服店上榜

快訊／北市+141散布全市「中山區最多」

北市曝10確診足跡　多間餐廳上榜

名嘴爆陳時中參選時間點　邱泰源被點名接棒、指揮官是李秉穎

陳信瑜爭議連環爆已提辭呈？　柯文哲：我還沒准

LIVE／新北單日暴增264例　侯友宜最新說明

快訊／新北+162最新足跡　麥當勞、路易莎、好市多、自助餐、網咖

快訊／總統府國安會1人確診　134人篩檢結果出爐

更多熱門

相關新聞

快訊／民進黨發言團隊7人組亮相　林靜儀、正妹主播黃彩玲入列

快訊／民進黨發言團隊7人組亮相　林靜儀、正妹主播黃彩玲入列

民進黨13日下午召開記者會，除了原本的發言人謝佩芬、周江杰之外，宣布新增立委林靜儀、黃世杰、新竹市議員李妍慧，以及前電視台記者、主播黃彩玲，黨秘書長特助謝子涵等，共7人組成新的發言人團隊。

國防手冊缺乏抵抗意志　台灣基進批官僚心態

國防手冊缺乏抵抗意志　台灣基進批官僚心態

刪Q投票發文挨罰50萬元　李雨蓁喊冤：只是呼籲合法監票

刪Q投票發文挨罰50萬元　李雨蓁喊冤：只是呼籲合法監票

刪Q罷免日造謠　基進黨慘了

刪Q罷免日造謠　基進黨慘了

台南市議員參選人朱明宏競選總部成立

台南市議員參選人朱明宏競選總部成立

關鍵字：

台灣基進陳柏惟李雨蓁周春米林靜儀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

獨／大爆單！和泰產險「確診賠8萬」防疫保單　5／1下架

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

快訊／金曲女星驚爆「早已離婚15年」！

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

廖老大「億元豪宅曝光」！「地下室1物」郭董家也有

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

本土暴增744例「分佈19縣市」　新北+264最多

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面