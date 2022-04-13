李雨蓁遭罰50萬激動落淚　周春米、林靜儀到場暖心聲援

▲台灣基進召開「台中市選委會標準何在？泡茶顧票不開罰，呼籲監票被算帳」記者會。（圖／台灣基進提供）



記者林銘翰／台北報導

前台灣基進立委陳柏惟去年遭罷免，但罷免案投票當天，台灣基進組織部主任李雨蓁在臉書稱各投開票所「陸續傳出狀況」，因涉嫌煽動反罷免並影響投票人，遭台中市選委會裁處50萬元罰鍰。對此，民進黨立委周春米、林靜儀皆認為監票並無不妥，要求台中市選委會說明違法之處。

台灣基進13日上午召開「台中市選委會標準何在？泡茶顧票不開罰，呼籲監票被算帳」記者會，與會者包括周春米、林靜儀、陳柏惟、李雨蓁、台灣基進秘書長王興煥、律師曾友俞等人。

王興煥表示，去年10月23日罷免案的投票日，李雨蓁呼籲「監票」絲毫無涉投票意向，卻被台中市選委會裁定為「於投票日從事競選、助選或罷免活動」，不論就實質面或形式面，這都是違背正義的裁處。

王興煥批評，台中市選委會不僅傷害律法，也傷害民主，在投票所周遭給選民壓力的可疑人士不被追究，呼籲合法監票的李雨蓁卻被濫訴濫罰，這與罷免案的結果一樣，都是台灣民主的逆流。

周春米透露，自己聽到李雨蓁被開罰50萬，除了擔心她要從哪裡籌錢之外，自己也馬上看了相關貼文與裁處書，令她感到驚訝的是，李雨蓁的貼文只提到監票，沒有任何呼籲投票的作為，且裁處書沒有敘明任何理由，僅有引用法條，完全違背法律上該有的形式與程序。

▲台灣基進組織部主任李雨蓁激動落淚。（圖／台灣基進提供）



林靜儀則說，呼籲全民自主監票的本質即在深化民主，不管是選舉、公投或是罷免等投票行為皆然，自己在這次立委補選期間，也有推出懶人包請民眾留意疑似干擾投票及投開票的舞弊事件，並提供合法的因應方式，請民眾投票後，也可以前往自主監票。

林靜儀提及，當天確實有民眾回報許多異常的現象，例如投開票所外多有手持計數器疑似點人頭的情況、攝影機拍攝前往投票的民眾等情形，這些都可能是影響民眾投票意向的行為，李雨蓁僅是在社群媒體呼籲有異常情況，沒有不妥之處。

陳柏惟也質疑，這幾年台灣各地都有公民自主監票的風潮，這些自願者不為私利、與黨派無關，都是為了維護台灣民主的制度，如果提醒大家監票就被如此針對，「公理何在？公義何在？」

李雨蓁強調，在自己的呼籲文當中，從頭到尾沒有一字一句、提到任何跟投票意向有關的內容，也沒有拉票行為，僅是呼籲大家一起合法監票，因為投票日當天有許多亂象，有人拿著攝錄影機全程錄影、有人用計數器計票，更有人在投開票所圍事顧票，這些舉動都造成鄉親極大的壓力。

李雨蓁說，這些形成鄉親壓力的人沒事，自己僅是呼籲民眾合法監票，卻要被台中市選委會重罰50萬，她將向台中市選委會提起訴願，期盼訴願書送交中央選委會後，社會大眾會還給為台灣民主自由奮戰的年輕從政者一個清白，日後也不會再有人被政治追殺。