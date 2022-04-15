台南首例衛生局人員確診！花蓮出差後染疫　Ct值16.3急匡260人

▲台南市衛生局林森辦公室1名人員陽性確診，衛生局林森辦公室全面清消暫停臨櫃服務，人員全部採檢完畢匡列260人，持續疫調作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局林森辦公室1名人員11日、12日公務出差前往花蓮，14日出現症狀，自行使用家用快篩陽性，前往醫院PCR採檢亦呈陽性確診，Ct值16.3，因該名人員住高雄，直接在高雄收治歸高雄個案；台南市衛生局林森辦公室15日全面清消並暫停臨櫃服務，預計中午前全數採檢完畢，目前匡列260人，持續疫調作業。

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台南市衛生局說明，許以霖局長檢測結果為陰性，而因衛生局為防疫第一線，因此採高規格採檢PCR謹慎以對，林森辦公室所有人員即日起進行自我健康監測，在工作環境、公用空間如洗手間、茶水間等處全面加強清消；另外，執行疫調作業的工作人力則做必要彈性調整，確保防疫工作不停頓。

台南市府人事處表示，有關市府員工因公前往外縣市而有確診情況，除相關人員配合疫調及快篩，因各局處已有防疫措施實際經驗，因此，本次將授權各機關首長依各其辦公型態與屬性，做相關人力必要的彈性分流。這也是台南首例衛生局人員確診。

南市秘書處也針對辦公大樓清消部分擬妥SOP，包括：「確診員工同樓層之同仁，應避免不必要的移動」、「該樓層及可能通行之公共區域（廁所、茶水間、電梯等）全面清消」、「衛生局進行確診者疫調」、以及「針對同科室或同樓層必要之人員，進行快篩及匡列接觸人員」等四項流程。

台南市衛生局提醒，衛生局林森辦公室15日因進行清消作業，暫停臨櫃服務，市民如有申辦業務需求可先撥打（06）2679751或（06）6357716。