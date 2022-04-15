輕重症即起分流！一圖秒懂收治條件　「這4類人」才送醫

▲指揮中心宣布，即日起調整輕重症分流條件。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者楊晏琳／整理報導

國內確診數屢創新高，為避免醫療量能受衝擊，指揮中心宣布，即日起調整輕重症分流原則。中重症、高齡、洗腎、懷孕36周以上確診者送醫、無症狀或輕症者送往加強版檢疫所，啟動居家照護之縣市，符合資格者則可採居家隔離管理。《ETtoday新聞雲》也整理簡易圖表，帶民眾輕鬆看懂分流條件。

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▲確診者分流收治原則。（圖／曾梓倩製）

醫院

中重症、70歲以上、血液透析、懷孕36週以上患者，確診後將直接送往醫院治療。若病患已無住院需求，無須等待解除隔離，即可依分流收治原則，轉至加強版集中檢疫所或防疫旅館，於啟動居家照護之縣市，得返家採居家照護管理。

加強版集中檢疫所／防疫旅館

無症狀、輕症，含機場落地採檢PCR陽性，且年齡未滿70歲、生活可自理或有陪同照顧者（如孩童），懷孕未滿36週之確診者，將送往加強版集檢所或防疫旅館。

居家照護

啟動居家照護之縣市，未滿65歲，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件者，可採居家照護管理；不符資格者，則依分流收治原則送加強版集檢所、防疫旅館或醫院。

截至目前為止，僅有新北市啟動居家照護，主要由7家責任醫院，亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院，做為29個行政區居家照護的責任醫院，設置專線服務電話。針對輕症在家隔離者是否可叫外送，指揮官陳時中也表示可以。

另外，指揮中心表示，專責病房、加強版集檢所及防疫旅館，若場地允許，均以2人一室收治，不限家人、同住或同行者；若房型允許（如家庭房），則可同室收治2人以上，且以家人、同住或同行者為限。