快訊／出差花蓮確診！台南衛生局淪陷　辦公室清消「全員採檢」

▲台南衛生局人員確診。（圖／記者林悅攝）
記者林悅／台南報導
台南市衛生局林森辦公室1名人員11日、12日公務出差前往花蓮，14日出現症狀，自行使用家用快篩結果呈陽性，立即前往醫院PCR採檢亦呈陽性確診，Ct值16.3，因該名人員居住高雄，因此直接在高雄收治，歸為高雄個案；台南市衛生局林森辦公室15日全面清消並暫停臨櫃服務，同棟辦公室預計中午前全數採檢完畢，目前衛生局匡列260人，持續疫調作業。
▼辦公室人員全數進行採檢。（圖／記者林悅翻攝）
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▲台南衛生局人員確診。（圖／記者林悅攝）
記者林悅／台南報導
台南市衛生局林森辦公室1名人員11日、12日公務出差前往花蓮，14日出現症狀，自行使用家用快篩結果呈陽性，立即前往醫院PCR採檢亦呈陽性確診，Ct值16.3，因該名人員居住高雄，因此直接在高雄收治，歸為高雄個案；台南市衛生局林森辦公室15日全面清消並暫停臨櫃服務，同棟辦公室預計中午前全數採檢完畢，目前衛生局匡列260人，持續疫調作業。
▼辦公室人員全數進行採檢。（圖／記者林悅翻攝）
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