快訊／出差花蓮確診！台南衛生局淪陷　辦公室清消「全員採檢」

清明期間台南市環保局與社福團體合作推動「以功代金」，邀祭祖民眾將購買紙錢的費用轉做公益並累積功德，3月19至4月5日在30座公私立納骨塔設宣導攤，近2500人次響應，善款近144萬元，是近三年來最高，超商以功代金捐款也有4.6萬元的好成績。