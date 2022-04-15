快訊／苗栗疫情爆發！今增本土16例　科技廠外籍移工群聚7染疫

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

今(15日)全台確診數攀升，傳本土將破千例。苗栗縣府指出，苗栗今疫情爆發，新增確診16例，其中佳邦科技外籍移工就有7人確診、家庭群聚也有3例，其餘皆為零星個案，提醒民眾務必注意自身健康狀況。

▲苗栗縣今新增本土16例。（圖／記者黃孟珍攝）

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苗栗縣府指出，1例為（案30888； CT值26.5）居住苗栗市、23歲、男性，4月14日下午於宜蘭縣確診，經疫調，已於4月7日入伍進軍營未返鄉，戶籍地為本縣故公布為本縣案例，本案已交由宜蘭縣持續疫調工作。第2案為4月13日三義案(案29514)之媽媽60歲（案31283；CT值未出），平時在家照顧2歲孫子(案號29702)，4月14日早上10點有喉嚨痛情形通知衛生單位送至醫院採檢PCR陽性已於醫院收治，為居隔陰轉陽個案，經疫調無增加足跡但增加6位接觸者採檢後陰性自我健康監測。

第3例為居住後龍鎮、男性24歲(案31621；CT值16.69)，因女友(案28276 )確診，衛生單位通知採檢為陽性，匡列居家隔離11人、自主1人、細胞簡訊12則；第4例苗栗市、40歲、男性(案30890；CT值21.01)，本縣電子廠工作，因收到足跡細胞簡訊以居家篩檢試劑快篩陽，通知衛生單位後，衛生局安排送醫採檢下午3點確診，共匡列21居家隔離、自主健康管理18人，發放細胞簡訊36則。

第5-7例為苗栗市一家3口(案31623 男性57歲；CT值23.47、案31624為案妻57歲；CT值23.82、案31622案大女兒30歲；CT值16.08)，一家共4口因為小女兒在台北，快篩陽，故3人至大千醫院採檢PCR陽性，已收治，匡列居家隔離8人、自主健康管理16人及自我健康監測5人、細胞簡訊6則；第8例為竹南學童案26134之外婆，居家隔離陰轉陽個案。

▲苗栗縣衛生局長張蕊仙。（圖／記者黃孟珍攝）

另外，昨天(4月14日)下午衛生單位接獲通知美德向邦1人及佳邦7人外籍移工快篩陽性，衛生局立即安排送醫院進行PCR採檢，4月14日晚上8點8人PCR全部陽性，連夜由醫院進佳邦廠進行採檢目前已採檢160人，美德向邦今日進行擴大採檢，疫調持續進行中。

另有4例外縣市確診者足跡，其中1案公館鄉棗莊餐廳已完成匡列員工及遊客31人及採檢陰性後自主健康管理或自我健康監測，實聯制簡訊發放93筆；第2例為台東縣通知的社區旅行團確診南庄鄉足跡，第3例桃園旅行團至銅鑼餐廳用餐，列居家隔離38人、自主6人；第4例於頭份軍營桃園籍下午4點快篩陽送醫院PCR陽，共33人採檢陰性列居家隔離。以上4案所涉及本縣公共場域已完成清消，籲請鄉親放心。