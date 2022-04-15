全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

▲民眾可到619家定點診所，掛號就醫由醫師評估後領取公費家用快篩試劑。（圖／南投縣政府提供）



生活中心／台北報導

台灣本土疫情再起，社區多點爆發，中央流行疫情指揮中心表示，民眾如有出現呼吸道症狀，可前往619家定點診所，掛號就醫由醫師評估發放公費家用快篩試劑後自行居家檢驗及回報快篩結果，如居家快篩檢驗為陽性，要儘速至鄰近指定社區採檢院所進一步PCR檢驗。疾管署官網今天也更新619家診所完整名單。

據指揮中心公費家用快篩發放規定，對象為「至定點診所掛號就醫，且具有呼吸道等症狀病患，由醫師看診估後有必要者發放」，因此，沒有當日掛號看診紀錄，或無症狀者，非發放對象，另幼兒陪同看診者經醫師判斷也可發放，但不可代家人領取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心呼籲，家用快篩試劑適合用於可能感染病毒比例高的地區如「確診數較多的區域、確診者足跡熱區，曾和確診者接觸或是曾去人潮眾多的地方、曾與確診者足跡重疊」等，如自覺有風險且出現呼吸道症狀，要佩戴醫用口罩，前往該等診所掛號就醫，由醫師評估發放試劑後自行檢驗。

民眾可至衛福部疾管署全球資訊網「COVID-19防疫專區」台灣社交距離App及採檢地圖/發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖或COVID-19全國指定社區採檢院所地圖查詢。

指揮中心也提醒，近日有民眾誤解「社區定點診所發放公費家用快篩試劑方案」為直接免費領用，指揮中心重申，該方案為強化社區風險監測，並依據科學資料評估篩檢效益後，發放對象規定為具有呼吸道等症狀且於定點診所掛號看診之病患，由醫師評估後始可發放試劑，非直接免費領用。

▼公費家用快篩試劑發送社區定點診所完整名單。（圖／疾管署提供，點圖可放大）