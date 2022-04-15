全中運臉書被灌爆！開幕前夕突喊卡　網氣炸：遶境、演唱會卻照辦

▲全中運原本將在明天開幕，昨晚臨時決定賽事延期。（圖／花蓮縣政府提供）

實習記者林郁婷／綜合報導

本土疫情最近期不斷擴大，不少大型活動都被迫取消或延期，原本111年全國中等學校運動會原本將在明（16）日開幕，沒想到花蓮縣政府昨晚突然宣布延後舉辦，消息一出，讓不少參賽的家長和孩子相當錯愕，全中運官方臉書更是湧入一片撻伐聲。

原本全中運將如期舉行，但花蓮縣政府考量到疫情逐漸嚴重，為了選手、教練、家長及老師的安全著想，花蓮縣政府在與教育部討論後取得同意，決定將比賽延後，等到疫情趨緩後再擇日舉行。花蓮縣長徐榛蔚表示，前年屏東全中運也曾經延到7月，因此賽事要延到何時得看疫情狀況。

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由於停辦消息發布太過突然，讓許多人感到相當錯愕，全中運官方臉書隨即被網友灌爆，不少網友開嗆，「做此決定千萬要三思，有些有重量之分項目並沒有那麼容易再來一次」、「遶境可以！演唱會照常舉辦，比賽卻要延期」、「遶境人數應該比參賽人數多很多吧？」、「決定太倉促了吧，如果有疑慮，為何不全面快篩，就這樣延辦太讓人不知所措了」、「說延期就延期，剛下來是來觀光的嗎？」

最無辜的就是孩子了，許多心疼自家小孩的家長氣不過大罵，「開玩笑嗎？行李準備好，公假請好就算了，車子、旅館都訂好了」、「比完再一個月就要會考了…延賽？還要繼續練習嗎？東京奧運都閉館舉辦了，何況選手幾乎都打疫苗了，真的令人失望」、「我家的孩子哭了」、「兒子為了這次比賽一直在控制體重，千辛萬苦下去後卻說要延期，想餓死他到7月份，都已經關門比賽還能染到哪邊去啦」。