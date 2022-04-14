ET民調／陳時中32.1％緊咬蔣萬安　黃珊珊20.7%制霸20-39歲

▲蔣萬安、陳時中。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者陳弘修／台北報導

台北市副市長黃珊珊預定請辭參選，雖然國民黨立委蔣萬安與衛福部長陳時中尚未獲得藍綠兩黨正式提名，但年底的這場首都市長大戰已經可以確定是「三腳督」的態勢。根據《東森新媒體ETtoday》最新調查發現，在藍綠白三人競爭的戰局中，蔣萬安支持度為35.0%，緊追在後的陳時中支持度為32.1%，雙方只差2.9%，而黃珊珊則排名第三，支持度為20.7％。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，此次調查的期間為2022年4月8日至11日，調查範圍及對象為台北市年滿20歲以上民眾，方式以「手機簡訊」通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,281份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.74%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（111年3月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果，在民進黨內的互比方面，陳時中仍是排名第一，以他與前副總統陳建仁、前交通部長林佳龍相較，陳時中的支持度23.9%，陳建仁支持度18.2%，林佳龍為14.2%，回答都不支持或不表態的比例為43.7%。

調查結果也指出，若年底台北市長選舉是由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，蔣萬安以44.2%的支持度領先陳時中的39.2%，兩人支持度差距5.0%。如果黃珊珊加入戰局，她的支持度為20.7%，蔣萬安為35.0%，陳時中支持度為32.1%，蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近為2.9%，幾乎平手。

值得注意的是，透過年齡交分析後可以發現，蔣萬安在50-59歲（39.8%）、60歲及以上（47.0%）這兩個年齡層雖然領先陳時中與黃珊珊，但陳時中在40 - 49歲的年齡族群中則是以34.9%的支持度遙遙領先。

至於黃珊珊部分，雖然她在「三腳督」的戰局中暫居第三，但在20-29歲、30-39歲這兩個年齡層中反而有制霸的態勢，支持度分別為32.6%、32.6%。

▲台北市長人選調查。（圖／ETtoday民調中心，下同）

以下為《東森新媒體ETtoday》民調中心發布的此次調查內容：

綠營黨內互比，陳時中支持度23.9%最高，陳建仁18.2%第二

根據這次民調結果顯示，在民進黨的陳時中、陳建仁與林佳龍這三位，以陳時中的支持度最高，陳時中的支持度23.9%，與陳建仁支持度18.2%，差距5.7%；然而此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有43.7%。

若台北市長選舉由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決

根據調查，若年底台北市長選舉是由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，則蔣萬安以44.2%的支持度領先陳時中的39.2%，兩人支持度差距5.0%。

若依歷次調查結果觀察，原先為蔣萬安支持度逐漸上升而陳時中支持度逐漸下滑的趨勢，在前次調查（2022年2月）中出現變化，蔣萬安支持度首度下挫，陳時中支持度則止跌回升，開始拉近兩人的差距，本次調查兩人支持度差距持續縮減，且結果與2020年9月首次調查無太大差異。

若台灣民眾黨派出黃珊珊加入戰局，其支持度為20.7%，蔣萬安的支持度從44.2%下滑9.2%至35.0%；陳時中的支持度則由39.2%減少7.1%至32.1%，顯示皆有部分的蔣萬安原有支持者與陳時中原有支持者轉向支持黃珊珊，使得蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近至2.9%，蔣萬安與陳時中幾乎平手。

相較前次調查（2022年2月），陳時中支持度無太大變化，僅提升0.8%；而蔣萬安可能因受到國民黨聲勢下滑之累與日前拋出中正紀念堂轉型台灣建設紀念館建議而引發爭論，支持度下降2.4 %；黃珊珊則因參與防疫，支持度持續增溫，本次調查支持度提升2.1%，呈現出此消彼漲的態勢。

若從民眾的年齡與政黨傾向交叉分析來看，蔣萬安在50-59歲（39.8%）、60歲及以上（47.0%）、國民黨（82.2%）、泛藍（71.8%）認同者獲得相對較高支持度；陳時中則在40-49歲（34.9%）、民進黨（83.2%）、泛綠（76.0%）認同者獲得相對較高的支持；而黃珊珊在20-39歲（32.6%）、台灣民眾黨（76.2%）認同者中獲得相對較高的支持。

若台北市長選舉由蔣萬安與陳建仁兩人藍綠對決

根據調查，若年底台北市長選舉由蔣萬安與陳建仁兩人藍綠對決，則蔣萬安以45.1%的支持度領先陳建仁的37.7%，兩人支持度差距7.4%。結果顯示陳建仁在台北市民中具有相當程度的支持度。

若黃珊珊加入戰局，其支持度為20.2%，蔣萬安的支持度將從45.1%下滑9.8%至35.3%；陳建仁的支持度則由37.7%減少5.8%至31.9%，蔣萬安與陳建仁的支持度差距拉近至3.4%。相較於陳建仁減少5.8%，黃珊珊加入戰局對於蔣萬安的支持度具有較大影響。

若台北市長選舉由蔣萬安與林佳龍兩人藍綠對決

根據調查，若年底台北市長選舉是由蔣萬安與林佳龍兩人藍綠對決，蔣萬安以47.1%的支持度勝過林佳龍的34.3%，兩人支持度差距12.8%。與歷次調查結果觀察，蔣萬安支持度呈現下滑趨勢，林佳龍支持度則持續上升，兩人支持度差距逐次縮減。

若黃珊珊加入戰局，其支持度為20.9%，蔣萬安的支持度將從47.1%下滑11.2%至35.9%；林佳龍的支持度則由34.3%減少4.6%至29.7%，蔣萬安與林佳龍的支持度差距拉近至6.2%。相較於林佳龍減少4.6%，黃珊珊加入戰局對於蔣萬安的支持度具有較大影響。

相較前次調查（2022年2月），黃珊珊支持度在本次調查略升1.2%；林佳龍支持度提升2.6%；蔣萬安支持度則下降2.6%，呈現三人支持度相互間的差距有拉近態勢。

儘管現階段三腳督競逐結果，以陳時中與蔣萬安的支持度差距最小（陳時中vs蔣萬安，差距2.9%；陳建仁vs蔣萬安，差距3.4%；林佳龍vs蔣萬安，差距6.2%），但三人皆與蔣萬安之間無明顯的支持度差距，顯示三人都具有一定的參戰能力。