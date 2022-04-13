快訊／「娛樂圈」疫情延燒　北市：中山區「類普篩」有疑慮都可做

記者袁茵／台北報導

面對國內新冠肺炎本土疫情升溫，中央喊話要讓北北基桃4縣市進行類普篩，而台北市副市長黃珊珊13日表示，北市已於第一時間表明同意，並規劃在中山區、學校等地方執行。黃珊珊強調，名詞並不重要，且中央沒有強制性要求。

台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，關於類普篩議題，黃珊珊再補充，「類普篩」只是一個名詞，是中央打來向台北市詢問願不願意參加「用快篩試劑在熱區做快速篩檢」，而北市當然同意，希望發快篩試劑用在最熱區。

黃珊珊提及，北市將熱區選在中山區，因為該區是目前確診數最多的區域，第二個則是學校，因為有群聚關係，所以先以這2個作為優先，「名詞不重要，重點是篩檢要選定最有效地方篩檢。」

至於類普篩有無強制性？黃珊珊說，中央沒有任何強制，只是希望像當初設置快篩站一樣，「這邊的人如果有疑惑都可來，但若在學校，就希望他們能夠篩。」而中山區則發在熱區地點，並放在健康服務中心提供有疑慮民眾篩檢，「當然沒有特別強制性，目前為止從中央到地方都沒有強制篩檢要求。」

黃珊珊13日上午受訪時提及，有收到中央通知，希望北北基桃進行類普篩，而他們也於第一時間表明可以，並將公文送過去中央，等待配發與規劃。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）