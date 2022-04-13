4月炸4450例「確診分布地圖」憂心了　陳時中：疫情仍在發展初期

▲今日各縣市確診地圖。（圖／翻攝疾管署）



網搜小組／劉維榛報導

今（12）日本土飆744例，超越去年三級警戒5月22日的單日721例（其中400例為校正回歸）紀錄。疾管署最新「本土病例地理分布」顯示，今年累計5562人染疫，光是新北市就衝到1695例，接著是桃園865與北市832例，另外宜蘭與屏東地圖一夜變色。對此，指揮官陳時中回應，目前疫情仍在發展初期。

指揮中心指出，今日個案分佈分佈19縣市，包括新北市264例，臺北市141例，桃園市65例，基隆市56例，高雄市50例，花蓮縣48例，新竹縣及臺中市各23例，宜蘭縣及屏東縣各14例，臺南市12例，新竹市11例，彰化縣7例，臺東縣4例，苗栗縣、嘉義市及嘉義縣各3例，雲林縣2例，南投縣1例。相關疫情調查持續進行中。

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目前本島狀況，宜蘭與屏東皆來到100例，因此地圖比昨日又深了一階，只剩南投維持個位數4例，而外島連江與澎湖縣繼續守住最後淨土。

4月本土病例統計（截至今日共4450例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

►4月8日+384例

►4月9日+442例

►4月10日+431例

►4月11日+439例

►4月12日+551例

►4月13日+744例

針對本土疫情何時會到達高峰？稍早記者會上，指揮官陳時中回應，目前疫情仍在發展初期，本月4字頭維持3天，再過來是500多例，今天就是700多例，往上趨勢是一定的，那高點在哪很難預測，那任何都有可能性。

▼陳時中坦言，疫情高點很難預測。（圖／ETtoday直播）

